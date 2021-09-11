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После массового отравления и смертей в «Магните» убрали арбузы с прилавков: В них ли дело?

2:15:279/11/2021Фото: Вы часто покупаете арбузы?
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Поставщик арбузов снабжает ими многие торговые сети Москвы и утверждает, что весь товар проходит тщательную проверку. Но "Магнит" начал собственное расследование.

Арбуз, съеденный на ужин, мог стать причиной гибели двух москвичек

В сети магазинов «Магнит» начато собственное расследование после сообщений о смерти бабушки и внучки, съевших накануне арбуз, купленный в Москве на Совхозной улице.

До выяснения причин трагедии вся партия арбузов снята с прилавков. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ритейлера.

- Буквально на прошлой неделе мы завершили плановую проверку качества всех партий арбузов, поставляемых в московский регион, все параметры пищевой безопасности соответствовали нормам законодательства, - сообщили в компании для РИА Новости.

Поставщик арбузов для московского «Магнита», что на Совхозной улице - крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) "Каныгин", которое также принимает участие в расследовании происшествия. По сообщению торговой сети, продукция из данного хозяйства представлена во многих российских розничных сетях.

Данное предприятие ежегодно собирает на полях Краснодарского края по 40 тысяч тонн арбузов. Весь поставляемый товар проходит лабораторные проверки на регулярной основе.

Как ранее писал «Курьер. Среда. Бердск», в Москве погибли два человека после того, как поужинали арбузом, купленным в «Магните». 8 сентября семья приобрела продукт, который вечером попробовали трое из четверых членов семьи, после чего на утро у всех проявились признаки отравления, «скорая» не забрала пострадавших с утра, а после повторного вызова бабушка и 15-летняя внучка были уже в критическом состоянии - пожилая женщина не дожила до утра, а девочка скончалась на следующий день.

В СК завели уголовное дело по статье о оказании услуг ненадлежащего качества, в результате которых произошла смерть по неосторожности.

В Москве открыта «горячая линия» для всех, кто мог пострадать в аналогичной ситуации после покупки арбузов.

Позже стало известно, что за два дня в больницу попали 9 человек в ул. Совхозной, в том числе те, которые покупали арбуз не в "Магните", а в "Пятерочке", а также те, кто вообще не ел эту ягоду.

Причиной летального исхода девочки-подростка стала полиорганная недостаточность. В документах клиники, куда привезли пострадавших, указано, что смерть произошла после отказа всех органов ребенка.

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покупкаотравлениеарбузТорговая сеть "Магнит"крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) "Каныгин"
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