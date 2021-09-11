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Первый пациент умер от клещевого энцефалита в Новосибирской области в 2021 году: Бердск находится в зоне риска

4:49:389/11/2021
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Смерть человека после укуса клеща случилась в сентябре. С начала эпидсезона в регионе с укусами клещей в больницы обратились 15 982 человека. 

В Новосибирской области от укуса энцефалитного клеща скончался один человек

Бердск включен в список неблагополучных по клещевому энцефалиту территориям Новосибирской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Кроме Бердска таковыми считаются еще 18 районов области.

По данным спасательного ведомства, с начала эпидсезона в регионе с укусами клещей в больницы обратились 15 982 человека. За прошедшую неделю с укусами клещей в больницы обратились 432 человека. Из общего числа обратившихся у 67 обнаружили клещевой энфефалитом, у 80 - боррелиоз.

На территории региона зарегистрирована первая жертва - от клещевого энцефалита в сентябре 2021 года скончался один человек.

Прививки поставили 28 8560 жителей Новосибирской области. Обработка от клеща в течение лета проводилась в лесопарковых зон, детских оздоровительных лагерях, в других общественных пространствах. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в нынешний сезон обработали бердское кладбище, парк Победы и несколько скверов, в том числе в Микрорайоне.

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