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Неожиданную причину заражения коронавирусом назвала инфекционист Малиновская

1:56:169/11/2021Фото: Pxfuel
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Страх, тоска, паника и подавленное настроение могут снизить защитные функции организма и ослабить иммунитет.

Депрессия после выздоровления от коронавируса - обычное явление
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Уровень заражаемости коронавирусом в России оставляет желать лучшего. Инфекционист Светлана Малиновская рассказала, что может спровоцировать заражение, и причина более чем неожиданная — плохое настроение.

По словам специалиста, психическое состояние человека играет одну из самых важных ролей на его иммунную систему. Страх, тоска, паника и подавленное настроение могут снизить защитные функции организма и ослабить иммунитет.

По заявлению специалиста, пациенты, которые находятся в стационаре, подвержены нарушениям в организме, которые характеризуются снижением когнитивных функций и способствуют развитию депрессией. Также случается что состояние пациента, зараженного коронавирусом, вызывает отказ от лечения, потерю памяти, ориентацию по времени и пространстве, панические атаки, и приступы неконтролируемого гнева.

- Поражения психики при COVID-19 порой настолько обширны, что пациент может пойти наперекор собственным инстинктам, основной из которых — инстинкт самосохранения. В таких случаях человек замыкается в себе и категорически отказывается от лечения, — подчеркнула врач в интервью для "Радио 1".

Светлана Малиновская поделилась, что пока неизвестно, каким образом влияет коронавирус на когнитивные функции человека, однако уже понятно, что заражение оказывает сильное воздействие на пациентов и приводит к депрессии , которая преследует больных после выздоровления.

Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", новое психическое расстройство при коронавирусе обнаружили врачи. Психика человека не дает информации, которая может травмировать, попасть в сознание и появляется отрицание болезни.

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