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Труп третьего погибшего вытащили из-под завалов после взрыва газа в жилом доме под Ельцом

1:42:139/11/2021
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До сего времени было известно о двух погибших - женщина 1971 года рождения и 11-летняя девочка. Пять человек, в том числе один ребенок, в состоянии средней тяжести госпитализированы.

Число погибших при взрыве под Ельцом выросло до трех человек

Число погибших при взрыве газа в жилом доме под Ельцом выросло до трех человек. По информации МЧС,  тело третьего погибшего обнаружили под завалами.

"Под завалами обнаружен еще один пострадавший. Его состояние уточняется", - говорится в сообщении администрации региона.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", обрушение жилого произошло в поселке Солидарность Елецкого района  в ночь на 11 сентября. Сигнал о хлопке бытового газа поступил в 00:52. Предположительно, на момент обрушения в доме находилось 25 человек.

До сего времени было известно о двух погибших - женщина 1971 года рождения и 11-летняя девочка. Пять человек, в том числе один ребёнок, в состоянии средней тяжести госпитализированы в елецкую городскую больницу им. Семашко. Один мужчина от госпитализации отказался. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

-Эвакуированных жителей разместят на базе Центра туризма Елецкого района. Люди будут обеспечены всем необходимым, - уточнили в администрации Липецкой области.

Первичный пункт временного размещения был открыт рядом в доме культуры, туда обратились два человека, остальных забрали к себе родственники.

Двухэтажный дом, где произошло обрушение, построен в 1970 году. Всего в здании 16 квартир.

Сейчас на месте работают спасатели. Ведутся поиски людей, которые могут находиться под завалами.

-Глубоко под завалом сейчас пытаются достать, но состояние пока никто не может сказать. То ли он погибший, то ли просто без сознания - никто не может сказать. Сейчас достанут, вынесут, - цитирует РИА Новости представителя экстренных служб.

Позже стало известно, что человек погиб.

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