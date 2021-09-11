Труп третьего погибшего вытащили из-под завалов после взрыва газа в жилом доме под Ельцом

Число погибших при взрыве газа в жилом доме под Ельцом выросло до трех человек. По информации МЧС, тело третьего погибшего обнаружили под завалами.
"Под завалами обнаружен еще один пострадавший. Его состояние уточняется", - говорится в сообщении администрации региона.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", обрушение жилого произошло в поселке Солидарность Елецкого района в ночь на 11 сентября. Сигнал о хлопке бытового газа поступил в 00:52. Предположительно, на момент обрушения в доме находилось 25 человек.
До сего времени было известно о двух погибших - женщина 1971 года рождения и 11-летняя девочка. Пять человек, в том числе один ребёнок, в состоянии средней тяжести госпитализированы в елецкую городскую больницу им. Семашко. Один мужчина от госпитализации отказался. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.
-Эвакуированных жителей разместят на базе Центра туризма Елецкого района. Люди будут обеспечены всем необходимым, - уточнили в администрации Липецкой области.
Первичный пункт временного размещения был открыт рядом в доме культуры, туда обратились два человека, остальных забрали к себе родственники.
Двухэтажный дом, где произошло обрушение, построен в 1970 году. Всего в здании 16 квартир.
Сейчас на месте работают спасатели. Ведутся поиски людей, которые могут находиться под завалами.
-Глубоко под завалом сейчас пытаются достать, но состояние пока никто не может сказать. То ли он погибший, то ли просто без сознания - никто не может сказать. Сейчас достанут, вынесут, - цитирует РИА Новости представителя экстренных служб.
Позже стало известно, что человек погиб.