Выплату в 30 000 рублей ежемесячно давать родившим ребенка хочет глава Коми: Чтобы население не вымирало

В пятницу, 10 сентября, глава Коми сделал заявление по поводу демографической ситуации в республике. По словам Владимира Уйбы, каждый год в регионе проводится 5 тысяч прерываний беременностей в медицинских учреждениях.
Вымирание населения Коми продолжается, семьи не готовы заводить детей по причине финансовых и жилищных проблем. Показатели рождаемости и смертности в Коми находятся на уровне -0,5, когда в норме должно быть +2,7.
По словам Уйбы, есть решение, приняв которое можно добиться того, чтобы матери сохраняли детей, а не избавлялись от них.
- Первое - нет жилья. Готовы родить, но жилья нет: «Живу с родителями, а те – «Только попробуй. Выкинем нафиг из дома, иди куда хочешь». Я говорю, в 2022 году давайте попробуем за счет соцпартнерства построим дом в Сыктывкаре на 100 квартир. Малосемейные квартиры, чтобы сохранить <детей>. Рожаешь – вот тебе ключи, вот тебе малосемейка, живи. Второго рожаешь – мы начинаем выплачивать 250 тысяч рублей. Плюс они говорят, что, кроме квартиры, как правило, проблема, где работать. Мы говорим, что с 2022 года приняли решение – родила ребенка, мы оформляем ее как воспитателя. Родила одного ребенка – воспитатель, 30 тысяч выплачиваем ежемесячно. Если устроился <на работу>, выплату прекращаем, – передают журналисты идеи главы Коми.