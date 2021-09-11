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Выплату в 30 000 рублей ежемесячно давать родившим ребенка хочет глава Коми: Чтобы население не вымирало

3:11:439/11/2021Фото: Pxfuel
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По мнению главы региона Владимира Уйбы, большинство матерей не хотят рожать детей из-за финансовых трудностей. Он готов платить за материнство и выдавать жилье.

Для рождения большего числа детей нужно платить деньги матерям

В пятницу, 10 сентября, глава Коми сделал заявление по поводу демографической ситуации в республике. По словам Владимира Уйбы, каждый год в регионе проводится 5 тысяч прерываний беременностей в медицинских учреждениях.

Вымирание населения Коми продолжается, семьи не готовы заводить детей по причине финансовых и жилищных проблем. Показатели рождаемости и смертности в Коми находятся на уровне  -0,5, когда в норме должно быть +2,7.

По словам Уйбы, есть решение, приняв которое можно добиться того, чтобы матери сохраняли детей, а не избавлялись от них.

- Первое - нет жилья. Готовы родить, но жилья нет: «Живу с родителями, а те – «Только попробуй. Выкинем нафиг из дома, иди куда хочешь». Я говорю, в 2022 году давайте попробуем за счет соцпартнерства построим дом в Сыктывкаре на 100 квартир. Малосемейные квартиры, чтобы сохранить <детей>. Рожаешь – вот тебе ключи, вот тебе малосемейка, живи. Второго рожаешь – мы начинаем выплачивать 250 тысяч рублей. Плюс они говорят, что, кроме квартиры, как правило, проблема, где работать. Мы говорим, что с 2022 года приняли решение – родила ребенка, мы оформляем ее как воспитателя. Родила одного ребенка – воспитатель, 30 тысяч выплачиваем ежемесячно. Если устроился <на работу>, выплату прекращаем, – передают журналисты идеи главы Коми.

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