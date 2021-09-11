Причину взрыва с тремя погибшими в разрушенном доме под Ельцом назвал прокурор

Стала известна причина взрыва газа в двухэтажном доме в поселке под Ельцом. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", число погибших выросло до трех человек - их нашли под завалами.
Как сообщил прокурор Елецкого района Липецкой области Станислав Живалов, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования.
"Предположительно, причиной взрыва является неисправность газового оборудования. По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за газовое обеспечение", - заявил руководитель надзорного органа.
Обрушение жилого произошло в поселке Солидарность Елецкого района в ночь на 11 сентября. Сигнал о хлопке бытового газа поступил в 00:52. Предположительно, на момент обрушения в доме находилось 25 человек. Хотя прописано там 47 граждан. Три человека погибли, пятеро пострадали.
Эвакуированных жителей разместили на базе Центра туризма Елецкого района. Люди будут обеспечены всем необходимым, сообщили в администрации Липецкой области.
Двухэтажный дом, где произошло обрушение, построен в 1970 году. Всего в здании 16 квартир, половина из них разрушены взрывом газа.
Сейчас на месте работают спасатели. Ведутся поиски людей, которые могут находиться под завалами.