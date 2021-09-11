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На ужасающих фотографиях запечатлены травмы афганских журналистов, жестоко избитых талибами*

9:47:159/11/2021Фото: express.co.uk
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Как утверждается, афганский журналист был арестован после того, как сфотографировал протест, на что боевики талибов сказали ему, что он «не может снимать».

журналисты
Зверски избиты Нямат Накди (слева) и Таки Дарьяби (справа)

Появились  фотографии, на которых показаны зверские травмы, полученные двумя афганскими журналистами от рук талибов, которые были избиты только за то, что они выполняли свою работу.

Напряженность еще больше обострилась в начале этой недели, когда Талибан объявил о своем новом правительстве, в котором нет ни одной женщины. Разъяренные демонстранты вышли на улицы Кабула в Афганистане - событие, которое освещали Нямат Накди и Таки Дарьяби, которые работают в местной газете Etilaat Roz. Но оба журналиста утверждают, что их «арестовали, оскорбляли и пинали ногами», пишет express.co.uk.

Г-н Накди сказал, что ему сказали: «Тебе повезло, что тебя не обезглавили».

Как утверждается, афганский журналист был арестован после того, как сфотографировал протест, на что боевики талибов сказали ему, что он «не может снимать».

Г-ну Накди удалось передать свою камеру кому-то поблизости, прежде чем ее смогли забрать, но он сказал, что трое боевиков Талибана схватили его и сопроводили в полицейский участок.

Затем боевики воинствующей исламистской группировки якобы обвинили журналиста в причастности к протестам, прежде чем зверски напали на него.

Он сказал, что его поместили в камеру, заполненную другими людьми, где он нашел своего коллегу г-на Дарьяби, который также был арестован во время репортажа о протесте.

Г-н Дарьяби сказал: «Нам было так больно, что мы не могли двинуться с места. Они видят в нас врагов».

Хадим Карими, главный редактор той же газеты, в которой работают репортер и фотограф, заявил, что 10 членов Талибана избили его «боксом, ногами, тросами, трубами и всем, что было доступно».

Он сказал: «Я смотрел смерти в лицо.

«Я думал о своей семье, потому что думал, что меня убьют».

Карими был арестован талибами незадолго до попытки добиться освобождения двух своих коллег.

18-летний журналист, который также был арестован, но не пожелал называть его имени, сказал: «Они называли меня «немусульманином», «сыном британцев» ,«сыном Соединенных Штатов».

«Порка продолжалась очень долго, так что я забыл следить за временем.

«Они сказали мне показать другим моим друзьям, которые снимали.

«Я вышел из комнаты в слезах, все смотрели на меня и выглядели безнадежными».

Согласно сообщениям, десятки журналистов были избиты, задержаны или остановлены в освещении акций протеста против Талибана и их предполагаемых пакистанских сторонников.

Талибан взял под свой контроль Афганистан около четырех недель назад, 15 августа, при этом группа пообещала более терпимое правление и работать на «мир и процветание страны».

Талибан допустил ранние протесты, но ранее на этой неделе группа заявила, что демонстрации незаконны, если на их проведение не было получено разрешение министерства юстиции.

Всего через 24 часа в среду боевики начали насильственно разгонять любые протесты.

В течение недели талибы также потребовали от телекоммуникационных компаний отключить услуги мобильного интернета 3G и 4G в нескольких районах столицы Афганистана Кабула.

Этот шаг часто ассоциируется с авторитарными режимами, стремящимися к закрытию новостей.

После объявления акции протеста, запланированные на четверг, были отменены.

*Талибан, талибы - запрещенная на территории России организация. Признана экстремистской.

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