На ужасающих фотографиях запечатлены травмы афганских журналистов, жестоко избитых талибами*

Появились фотографии, на которых показаны зверские травмы, полученные двумя афганскими журналистами от рук талибов, которые были избиты только за то, что они выполняли свою работу.
Напряженность еще больше обострилась в начале этой недели, когда Талибан объявил о своем новом правительстве, в котором нет ни одной женщины. Разъяренные демонстранты вышли на улицы Кабула в Афганистане - событие, которое освещали Нямат Накди и Таки Дарьяби, которые работают в местной газете Etilaat Roz. Но оба журналиста утверждают, что их «арестовали, оскорбляли и пинали ногами», пишет express.co.uk.
Г-н Накди сказал, что ему сказали: «Тебе повезло, что тебя не обезглавили».
Как утверждается, афганский журналист был арестован после того, как сфотографировал протест, на что боевики талибов сказали ему, что он «не может снимать».
Г-ну Накди удалось передать свою камеру кому-то поблизости, прежде чем ее смогли забрать, но он сказал, что трое боевиков Талибана схватили его и сопроводили в полицейский участок.
Затем боевики воинствующей исламистской группировки якобы обвинили журналиста в причастности к протестам, прежде чем зверски напали на него.
Он сказал, что его поместили в камеру, заполненную другими людьми, где он нашел своего коллегу г-на Дарьяби, который также был арестован во время репортажа о протесте.
Г-н Дарьяби сказал: «Нам было так больно, что мы не могли двинуться с места. Они видят в нас врагов».
Хадим Карими, главный редактор той же газеты, в которой работают репортер и фотограф, заявил, что 10 членов Талибана избили его «боксом, ногами, тросами, трубами и всем, что было доступно».
Он сказал: «Я смотрел смерти в лицо.
«Я думал о своей семье, потому что думал, что меня убьют».
Карими был арестован талибами незадолго до попытки добиться освобождения двух своих коллег.
18-летний журналист, который также был арестован, но не пожелал называть его имени, сказал: «Они называли меня «немусульманином», «сыном британцев» ,«сыном Соединенных Штатов».
«Порка продолжалась очень долго, так что я забыл следить за временем.
«Они сказали мне показать другим моим друзьям, которые снимали.
«Я вышел из комнаты в слезах, все смотрели на меня и выглядели безнадежными».
Согласно сообщениям, десятки журналистов были избиты, задержаны или остановлены в освещении акций протеста против Талибана и их предполагаемых пакистанских сторонников.
Талибан взял под свой контроль Афганистан около четырех недель назад, 15 августа, при этом группа пообещала более терпимое правление и работать на «мир и процветание страны».
Талибан допустил ранние протесты, но ранее на этой неделе группа заявила, что демонстрации незаконны, если на их проведение не было получено разрешение министерства юстиции.
Всего через 24 часа в среду боевики начали насильственно разгонять любые протесты.
В течение недели талибы также потребовали от телекоммуникационных компаний отключить услуги мобильного интернета 3G и 4G в нескольких районах столицы Афганистана Кабула.
Этот шаг часто ассоциируется с авторитарными режимами, стремящимися к закрытию новостей.
После объявления акции протеста, запланированные на четверг, были отменены.
*Талибан, талибы - запрещенная на территории России организация. Признана экстремистской.