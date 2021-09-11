За смерть четырех военнослужащих в ДТП получил реальный срок водитель фуры. Смотрите видео

В январе 2021 года в ДТП в Московской области погибли 4 военнослужащих, еще 6 получили травмы, которые расценены как тяжкий вред здоровью. Водителя грузовика, по чьей вине произошла авария, посадили на пять лет в колонию поселения.
Как выяснили следователи, причиной ДТП на трассе М-9 "Балтия" стало нарушение правил дорожного движения водителем фуры, после чего грузовик влетел в 4 автобуса, в которых находились 100 военных. В результате аварии четыре солдата погибли на месте, еще шесть получили тяжелый вред здоровью.
- Приговором суда ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, — указано в сообщении СУ СКР.
Суд установил, что виновником трагедии с военнослужащими стал водитель фуры. Его признали виновным в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, что повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц.
Трагедия произошла в январе 2021 года, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Водитель большегруза на полной скорости врезался в колонну автобусов, на которых везли солдат с учений. На месте трагедии погибли 4 военнослужащих, 45 госпитализировали с различными травмами.
В ходе расследования оказалось, что нарушитель за несколько секунд до трагедии решил протереть лобовое стекло и не заметил передвигающиеся автобусы, пишет РЕН ТВ.