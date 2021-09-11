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За смерть четырех военнослужащих в ДТП получил реальный срок водитель фуры. Смотрите видео

3:46:569/11/2021Фото: Следком
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В ходе расследования оказалось, что нарушитель за несколько секунд до трагедии решил протереть лобовое стекло и не заметил колонну военных автобусов.

Водитель фуры, по чьей вине погибли военные, получил пять лет колонии

В январе 2021 года в ДТП в Московской области погибли 4 военнослужащих, еще 6 получили травмы, которые расценены как тяжкий вред здоровью. Водителя грузовика, по чьей вине произошла авария, посадили на пять лет в колонию поселения.

Как выяснили следователи, причиной ДТП на трассе М-9 "Балтия" стало нарушение правил дорожного движения водителем фуры, после чего грузовик влетел в 4 автобуса, в которых находились 100 военных. В результате аварии четыре солдата погибли на месте, еще шесть получили тяжелый вред здоровью.

- Приговором суда ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, — указано в сообщении СУ СКР.

Суд установил, что виновником трагедии с военнослужащими стал водитель фуры. Его признали виновным в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, что повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц.

Трагедия произошла в январе 2021 года, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Водитель большегруза на полной скорости врезался в колонну автобусов, на которых везли солдат с учений. На месте трагедии погибли 4 военнослужащих, 45 госпитализировали с различными травмами.

В ходе расследования оказалось, что нарушитель за несколько секунд до трагедии решил протереть лобовое стекло и не заметил передвигающиеся автобусы, пишет РЕН ТВ.

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