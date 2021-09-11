Турция отказалась признать "Спутник Лайт": С прививкой этой вакциной в страну не пустят

Въезд в Турцию привитым и гражданами России может осуществляться без предъявления теста ПЦР только в тех случаях, если для вакцинации использовался двухкомпонентный препарат и с момента введения второго прошло более 14 дней. В противном случае для въезда в страну потребуется получение справки об антителах, действующей 48 часов, или теста ПЦР, которому не более 72 часов часов.
Об ужесточении турецкими властями требований по вакцинации для въезда сообщили РИА Новости в МВД республики.
После введения нового правила россияне, которые привились "Спутником Лайт" будут предоставлять документы об отсутствии коронавируса, так как данный препарат - однокомпонентный.
Для въезда в Турцию можно предоставить и справку о перенесенном заболевании в течение последнего полугода.
В начале мая в России был зарегистрирован препарат "Спутник Лайт" который обладает доказанной эффективностью в 79,4%.
Данная вакцина - однокомпонентный вариант "Спутника V". После проведения испытаний на добровольцах не было выявлено серьезных побочных эффектов и осложнений.