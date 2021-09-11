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Турция отказалась признать "Спутник Лайт": С прививкой этой вакциной в страну не пустят

4:18:109/11/2021Фото: PxHere
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Турецкие власти разрешают въезд для россиян только после вакцинирования двухкомпонентным препаратом, в остальных случаях от туристов потребуют тест ПЦР или справку на антитела.

Вакцинация "Спутником Лайт" не будет являться пропуском в Турцию

Въезд в Турцию привитым и гражданами России может осуществляться без предъявления теста ПЦР  только в тех случаях, если для вакцинации использовался двухкомпонентный препарат и с момента введения второго прошло более 14 дней. В противном случае для въезда в страну потребуется получение справки об антителах, действующей 48 часов, или теста ПЦР, которому не более 72 часов часов.

Об ужесточении турецкими властями требований по вакцинации для въезда сообщили РИА Новости в МВД республики.

После введения нового правила россияне, которые привились "Спутником Лайт" будут предоставлять документы об отсутствии коронавируса, так как данный препарат - однокомпонентный.

Для въезда в Турцию можно предоставить и справку о перенесенном заболевании в течение последнего полугода.

В начале мая в России был зарегистрирован препарат "Спутник Лайт" который обладает доказанной эффективностью в 79,4%.

Данная вакцина - однокомпонентный вариант "Спутника V". После проведения испытаний на добровольцах не было выявлено серьезных побочных эффектов и осложнений.

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прививкаПЦР-тест вакцинавъезд в Турцию
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