Землетрясение сотрясло российский курорт на Черном море

Утром в субботу зарегистрировали подземные толчки в акватории Черного моря. Землетрясение произошло у берегов Анапы 11 сентября в 9.30, сообщили в управлении МЧС по Краснодарскому краю
Всплеск сейсмической активности магнитудой 3,7 зарегистрировала станция, расположенная в курортном городе.
- Произошло землетрясение магнитудой 3,7 условных единиц на глубине 10 километров. Ближайший населенный пункт от эпицентра - город Анапа - в 50 километрах, на поверхности толчки не ощущались, - уточнили в региональном спасательном ведомстве.
Как отметили в главке МЧС по Кубани, на жизни города и его жителей колебания земной коры никак не отразились. Пострадавших или разрушений в результате землетрясения нет.