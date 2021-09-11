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Землетрясение сотрясло российский курорт на Черном море

3:56:219/11/2021Фото: pixabay.com
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Всплеск сейсмической активности магнитудой 3,7 зарегистрировала станция, расположенная в Анапе. Колебания земной коры произошли на глубине 10 км.

Землетрясение произошло в Черном море у берега Анапы

Утром в субботу зарегистрировали подземные толчки в акватории Черного моря. Землетрясение произошло у берегов Анапы 11 сентября в 9.30, сообщили в управлении МЧС по Краснодарскому краю

Всплеск сейсмической активности магнитудой 3,7 зарегистрировала станция, расположенная в курортном городе.

- Произошло землетрясение магнитудой 3,7 условных единиц на глубине 10 километров. Ближайший населенный пункт от эпицентра - город Анапа - в 50 километрах, на поверхности толчки не ощущались, - уточнили в региональном спасательном ведомстве.

Как отметили в главке МЧС по Кубани, на жизни города и его жителей колебания земной коры никак не отразились. Пострадавших или разрушений в результате землетрясения нет.

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