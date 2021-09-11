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800 тысяч доз испорченной вакцины Astra Zeneka нашли в Британии: Ею отказываются прививаться из-за побочки

5:18:539/11/2021Фото: Wikimedia Commons
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Срок годности препарата от коронавируса истек и его придется выбросить. Ученые подтвердили связь между образованиями тромбов и введением этой вакцины.

Astra Zeneka - препарат от которого отказываются в Европе
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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В Великобритании оказались негодными 800 тысяч доз вакцины от коронавируса от фирмы Astra Zeneka. Об этом стало известно в четверг, 9 сентября, из сообщения в издании The Telegrafh.

Медики Британии уже предупреждали, что много препаратов находятся на грани истечения срока годности в то время как во многих странах у властей вообще нет денег на вакцинацию.

- Я пытался достучаться до всех, о ком мог только подумать. Я был на самом деле расстроен, потому никто больше не мог ими воспользоваться, — рассказал один из собеседников издания.

По подсчетам редакции, исходя из сообщения о наличии в Уэльсе, где проживает 3 миллиона человек, 40 тысяч доз просроченных вакцин, по всей Британии может находится не менее 800 тысяч доз препарата от коронавируса, который пришел в негодность (1,7% от общего числа вакцин).

Ранее стало известно, что в Европе граждане отказываются от применения вакцины от Astra Zeneka. Вторую дозу препарата отказались делать себе Ангела Меркель и премьер-министр Италии Марио Драги.

В европейских СМИ после начала вакцинации стали появляться сообщения о смертельных исходах после введения препарата от данной фирмы, причем негативные последствия возникали именно у женщин. После проведения исследования была подтверждена связь между образованиями тромбов и введением препарата от Astra Zeneka.

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