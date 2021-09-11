У кого зарплата 1 млн рублей в месяц, ответил бизнес-омбудсмен: $12 тыс. по меркам Европы не так уж и много

В России более 17 тысяч человек получают зарплату, превышающую миллион рублей. Среди них 9 167 человек получают каждый месяц от 1 до 1,5 миллиона рублей, 5 326 человек - от 1,5 до 3 миллионов рублей и 2 609 - свыше 3 миллионов.
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов рассказал, где могут работать люди, получающие в месяц больше, чем обычные россияне за несколько лет работы. По словам Титова в данной категории сотрудников находятся топ-менеджеры крупных компаний и монополий и иностранцы, которые являются ценными специалистами (экспаты).
- Один миллион рублей - это 12 тысяч долларов. А по меркам стран Европы и США это не так уж и много. Все относительно. Среди этих людей много экспатов и конечно, наши монополии и крупный бизнес. Высокие посты это и большая ответственность, и квалификация, поверьте, ни один бизнес и ни одно государство много денег просто так предлагать не будет, поэтому скорее это оправданный уровень в тех сферах, где он есть, - рассказал Титов для РИА Новости.
По данным статистического ведомства страны, данные доходы могут получать сотрудники сфер обрабатывающей промышленности, торговли как оптовой так и розничной, финансисты, страховщики, а также представители научной и технической сфер, деятели в области информации и связи.
- Вот где пристально надо проверять зарплаты - это в инфраструктурных монополиях. Мы уже много лет говорим, что у наших монополий есть резервы оптимизации расходов, за счет которых тарифы для промышленности и населения могли бы не то что не расти, а еще и снижаться. Вот здесь надо измерять оправданность зарплат, что называется, с лупой в руках, - добавил омбудсмен.
По словам Титова, топ-менеджеры должны получать хорошую зарплату, но необходимо принимать во внимание то, как политика монополии влияет на экономику страны в целом.
- Я бы лично KPI их руководителей поставил не в зависимость от того, сколько налогов монополия перечислила в бюджет, а в зависимость от того, какой мультипликативный эффект работа монополии оказала на бизнес ее клиентов, - подытожил Титов.