Жертвами коронавируса стали сразу 9 пациенток за сутки на 11 сентября в Новосибирской области

Появилась новая информация о ситуации с коронавирусом в Новосибирской области.
По данным регионального оперативного штаба, за сутки на 11 сентября выявили 174 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии достигло в Новосибирской области 60 352.
За последние 24 часа в ковидных госпиталях умерло 9 человек с подтвержденным диагнозом, причем все женщины.
-Скончались еще 9 пациентов: женщины в возрасте 48 лет, 57 лет, 74 года, 75 лет, 82 года, 91 год и три женщины в возрасте 83 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 774 человека, – рассказали в субботу в оперштабе.
В инфекционных стационарах региона лечение сейчас проходят 1 728 пациентов, в том числе 37 детей с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. В реанимации лежат 140 человек. 13 тяжелых пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
48 815 пациентов полностью излечились, в том числе 127 за последние сутки.
В общую региональную статистику входят и бердские показатели. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за сутки на субботу в городе выявили 5 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в Бердске зарегистрировано 2394 заболевших. Сейчас болеет ковидом 141 бердчанин. Суточный прирост упал в сравнении с августом.