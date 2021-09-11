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Жертвами коронавируса стали сразу 9 пациенток за сутки на 11 сентября в Новосибирской области

5:04:199/11/2021Фото: Nso.ru
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Скончались женщины в возрасте от 48 лет до 91 года. Суточный прирост новых зараженных составил 174, а вылечились за 24 часа гораздо меньше.

Сразу девять женщин умерли от COVID-19 в Новосибирской области
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Появилась новая информация о ситуации с коронавирусом в Новосибирской области.

По данным регионального оперативного штаба, за сутки на 11 сентября выявили 174 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии достигло в Новосибирской области 60 352.

За последние 24 часа в ковидных госпиталях умерло 9 человек с подтвержденным диагнозом, причем все женщины.
-Скончались еще 9 пациентов: женщины в возрасте 48 лет, 57 лет, 74 года, 75 лет, 82 года, 91 год и три женщины в возрасте 83 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 774 человека, – рассказали в субботу в оперштабе.

В инфекционных стационарах региона лечение сейчас проходят 1 728 пациентов, в том числе 37 детей с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. В реанимации лежат 140 человек. 13 тяжелых пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

48 815 пациентов полностью излечились, в том числе 127 за последние сутки.

В общую региональную статистику входят и бердские показатели. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за сутки на субботу в городе выявили 5 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в Бердске зарегистрировано 2394 заболевших. Сейчас болеет ковидом 141 бердчанин. Суточный прирост упал в сравнении с августом.

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