Два мальчика пропали из дома после ссоры с отцом

В селе Галофеевка Старооскольского городского округа ведутся поиски двух мальчиков, которые ушли из дома после ссоры с отцом. По факту ухода детей начата доследственная проверка, об этом стало известно из сообщения регионального СК.
- По предварительным данным, вечером 10 сентября 2021 года, после незначительной ссоры с отцом, забрав из дома некоторую сумму денег, мальчики покинули дом в селе Голофеевка. Оба проживают в многодетной семье, ранее десятилетний ребенок уходил из дома, — говорится в сообщении.
Поиски двух мальчиков ведутся силами полицейских и волонтеров поискового отряда «Лиза Алерт», которые проводят мероприятия по розыску несовершеннолетних.
- Проведен осмотр их места жительства, опрошены родные, изучаются условия жизни и воспитания несовершеннолетних, — сообщает следствие.