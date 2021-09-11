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Два мальчика пропали из дома после ссоры с отцом

6:13:189/11/2021Фото: Wikimedia Commons
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В регионе идут поиски 10-ти и 11-тилетних детей.

Поиском детей в Белгородской области заняты волонтеры поискового отряда и сотрудники УМВД

В селе Галофеевка Старооскольского городского округа ведутся поиски двух мальчиков, которые ушли из дома после ссоры с отцом. По факту ухода детей начата доследственная проверка, об этом стало известно из сообщения регионального СК.

- По предварительным данным, вечером 10 сентября 2021 года, после незначительной ссоры с отцом, забрав из дома некоторую сумму денег, мальчики покинули дом в селе Голофеевка. Оба проживают в многодетной семье, ранее десятилетний ребенок уходил из дома, — говорится в сообщении.

Поиски двух мальчиков ведутся силами полицейских и волонтеров поискового отряда «Лиза Алерт», которые проводят мероприятия по розыску несовершеннолетних.

- Проведен осмотр их места жительства, опрошены родные, изучаются условия жизни и воспитания несовершеннолетних, — сообщает следствие.

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