Фекалиями затопило трассу Р-256 в Бердске: Власти с полицией будут искать виновника засора. Смотрите видео

В 17.30 субботы коммунальщики продолжают работать на подпоре кнализационного коллектора в Бердске. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", серьезная коммунальная авария произошла около полудня 11 сентября на перекрестке улиц Первомайской и Вокзальной. Из-за засора трубы диаметром 800 млн, по которой текут фекальные стоки со всего Бердска, они стали выходить наружу, затопив федеральную трассу в районе бывшего поста ГИБДД в Северном микрорайоне.
Местные жители рассказали, что из под земли били гейзеры, которые источали характерный запах нечистот.
Вызванная на подмогу бердскому КБУ каналопромывочная машина из Новосибирска справилась с задачей - пробила трубу и вытащила из нее тряпки, рассказал "Курьер. Среда. Бердск" вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. По его словам, подпор пробили примерно в 16.00.
- Как и предполагали, достали тряпки. Будем обращаться к людям, чтобы так не делали. Кто-го где-то шьет, а отходы спускает в канализацию, - прокомментировал Захаров. - Сейчас стоки уже не вытекает наружу. Вытаскивают остатки тряпок. Коммунальщики заканчивают работу.
Как подчеркнул Захаров, он намерен обращаться в полицию, чтобы нашли тех, кто это делает, из-за кого происходят коммунальные аварии, а бюджет вынужден тратить средства.