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Фекалиями затопило трассу Р-256 в Бердске: Власти с полицией будут искать виновника засора. Смотрите видео

5:41:459/11/2021
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Местные жители рассказали, что из под земли били гейзеры, которые источали характерный запах нечистот. Некие швейники умудрились забить тряпками трубу диаметром 800 мм.

Из-за засора в коллекторе затопило фекалиями федеральную трассу в Бердске

В 17.30 субботы коммунальщики продолжают работать на подпоре кнализационного коллектора в Бердске. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", серьезная коммунальная авария произошла около полудня 11 сентября на перекрестке улиц Первомайской и Вокзальной. Из-за засора трубы диаметром 800 млн, по которой текут фекальные стоки со всего Бердска, они стали выходить наружу, затопив федеральную трассу в районе бывшего поста ГИБДД в Северном микрорайоне.

Местные жители рассказали, что из под земли били гейзеры, которые источали характерный запах нечистот.

Вызванная на подмогу бердскому КБУ каналопромывочная машина из Новосибирска справилась с задачей - пробила трубу и вытащила из нее тряпки, рассказал "Курьер. Среда. Бердск" вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. По его словам, подпор пробили примерно в 16.00.

- Как и предполагали, достали тряпки. Будем обращаться к людям, чтобы так не делали. Кто-го где-то шьет, а отходы спускает в канализацию, - прокомментировал Захаров. - Сейчас стоки уже не вытекает наружу. Вытаскивают остатки тряпок. Коммунальщики заканчивают работу.

Как подчеркнул Захаров, он намерен обращаться в полицию, чтобы нашли тех, кто это делает, из-за кого происходят коммунальные аварии, а бюджет вынужден тратить средства.

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