Мертвым в лесу нашли пропавшего охотника Евгения Старцева

Найдено тело охотника Евгения Старцева, которого искали больше суток.
Пропавший под Первоуральском 41-летний охотник найден мертвым, полицейские обнаружили тело мужчины, пока неизвестно, отчего он умер. О смерти охотника сообщили волонтеры поискового отряда «Прорыв».
Евгений Старцев пропал 9 сентября после того, как отправился на охоту. Как рассказала супруга пропавшего, после 16:00 он позвонил ей и сказал, что с ним все нормально, а после 18:00 его телефон уже был недоступен.
Старцев отправился в лес на квадроцикле на пару часов поохотиться. В 1,5-2 километрах от дома было найдено транспортное средство, а мужчины нигде не было. Сообщалось, что в баке был бензин, а хозяин, по всей видимости, решил пройти по тропам.
Пока неизвестно, носила ли смерть охотника криминальный характер. Следственный комитет и полиция позже дадут комментарии смерти охотника, сообщает Е1.RU.