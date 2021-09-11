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Мертвым в лесу нашли пропавшего охотника Евгения Старцева

6:27:339/11/2021Фото: Поисковый отряд «Прорыв»
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Его искали больше суток.

41-летний Евгений Старцев найден мертвым

Найдено тело охотника Евгения Старцева, которого искали больше суток.

Пропавший под Первоуральском 41-летний охотник найден мертвым, полицейские обнаружили тело мужчины, пока неизвестно, отчего он умер. О смерти охотника сообщили волонтеры поискового отряда «Прорыв».

Евгений Старцев пропал 9 сентября после того, как отправился на охоту. Как рассказала супруга пропавшего, после 16:00 он позвонил ей и сказал, что с ним все нормально, а после 18:00 его телефон уже был недоступен.

Старцев отправился в лес на квадроцикле на пару часов поохотиться. В 1,5-2 километрах от дома было найдено транспортное средство, а мужчины нигде не было. Сообщалось, что в баке был бензин, а хозяин, по всей видимости, решил пройти по тропам.

Пока неизвестно, носила ли смерть охотника криминальный характер. Следственный комитет и полиция позже дадут комментарии смерти охотника, сообщает Е1.RU.

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