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Бедные города и регионы лишились 500 млрд рублей из-за крупных конкурентов

7:34:129/11/2021Фото: Pixabay
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Из бюджета страны деньги будут выделяться только на крупные агломерации.

Чем больше людей будет проживать а регионе, тем больше шансов, что жить там будет лучше

Российские власти будут направлять деньги в те регионы, где сконцентрировано большое количество людей. Большая часть регионов останется без бюджетных кредитов, которые были обещаны президентом страны во время послания.

По мнению экспертов, перераспределение денег на регионы, в которых ущемляется финансирование малонаселенных, приведет к тому, что депрессивные территории перестанут существовать, как и мелкие населенные пункты. По информации источника в настоящее время уже распределены 500 миллиардов рублей на инфраструктуру и получат их несколько богатых регионов.

- Небольшие регионы могут совсем ничего не получить. Абсолютное большинство и не получит. Все деньги уйдут в агломерации, так как считается, что эффект от бюджетных миллиардов можно ожидать только там, — отметил источник URA.RU, приближенный к правительству.

Во время проведения Московского финансового форума, замминистра финансов Леонид Горнин заявил, что проекты, представленные многими регионами неэффективны и поэтому в них не будут направляться деньги на развитие инфраструктуры. По словам чиновника, более триллиона рублей распределится по крупным агломерациям.

Стратегия развития страны предполагает, что в России сформируются 20 крупных агломераций до 2025 года. В правительстве рассматривают создание 41 агломерации до 2030 года. Таким образом в стране дешевые кредиты получат единицы- те, что станут частью крупной территории.

- На крупные большие проекты в агломерациях денег дадут охотнее, а малым регионам — по остаточному принципу: социалку там будут только поддерживать, а не развивать, — считает политолог.

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