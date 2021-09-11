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Названа новая версия массового отравления и гибели людей в доме Москвы

6:58:159/11/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Ранее предполагалось, что люди скончались в результате отравление арбуза, который был куплен в "Магните".

Госпитализировали еще нескольких человек

Соседи умерших в доме по ул.  Совхозной в Москве назвали новую версию массового отравления людей. Об этом они  рассказали Рен ТВ 11 сентября. Предполагается, что бабушка и ее внчука погибли в результате отравления ядом после травли тараканов.

Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что 10 сентября произошло массовое отправление - 61-летняя женщина и ее 15-летняя внучка погибли, еще семерых экстренно госпитализировали с признаками отравления.

- Крыс и мышей у нас нет. Тараканы попадаются, - рассказал мужчина.

- Объявление висело об отравлении тараканов, - подтвердила женщина.

При этом соседи умерших и пострадавших не верят, что они отравились арбузом:

- У нас в доме произошла тяжелая трагедия, мы знали эту семью, они здесь проживали практически с того момента, как дом построили. Приличная семья, тяжело мне говорить. Я думаю, что не арбуз. У меня друг постоянно там покупает, ест, все нормальное, я думаю, что здесь что-то другое.

По факту случившегося заведено уголовное дело по статье 238 УК РФ - Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

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смертьотравлениеарбуз
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