Названа новая версия массового отравления и гибели людей в доме Москвы

Соседи умерших в доме по ул. Совхозной в Москве назвали новую версию массового отравления людей. Об этом они рассказали Рен ТВ 11 сентября. Предполагается, что бабушка и ее внчука погибли в результате отравления ядом после травли тараканов.
Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что 10 сентября произошло массовое отправление - 61-летняя женщина и ее 15-летняя внучка погибли, еще семерых экстренно госпитализировали с признаками отравления.
- Крыс и мышей у нас нет. Тараканы попадаются, - рассказал мужчина.
- Объявление висело об отравлении тараканов, - подтвердила женщина.
При этом соседи умерших и пострадавших не верят, что они отравились арбузом:
- У нас в доме произошла тяжелая трагедия, мы знали эту семью, они здесь проживали практически с того момента, как дом построили. Приличная семья, тяжело мне говорить. Я думаю, что не арбуз. У меня друг постоянно там покупает, ест, все нормальное, я думаю, что здесь что-то другое.
По факту случившегося заведено уголовное дело по статье 238 УК РФ - Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.