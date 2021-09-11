Боевые роботы "Платформа-М" впервые пустили в ход на учениях "Запад-2021"

На учениях "Запад-2021" впервые использовали ударные робототехнические комплексы "Платформа-М", сообщило Министерство обороны. Учения, напомним, проходят на военных полигонах под Калининградом.
Мотострелки и десантники использовали вооруженные гранатометами и пулеметами комплексы при отработке уничтожения боевиков в городских условиях. Роботов также применили для проделывания проходов в минных полях, по легенде маневров установленных противником, сообщают РИА Новости.
- За счет применения БПЛА существенно сокращается время поиска целей. Новейшая техника, установленная на беспилотных аппаратах, позволила отслеживать несколько целей одновременно даже в условиях маскировки, а сами аппараты при этом оставались незамеченными, — отметили в Минобороны.
Военные учения проходят с 10 по 16 сентября в акватории Балтийского моря, на девяти объектах на территории России и на пяти полигонах белорусской армии. Совместные маневры партнеров по Союзному государству проходят каждые два года.
Привлечены примерно 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.