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Боевые роботы "Платформа-М" впервые пустили в ход на учениях "Запад-2021"

7:21:209/11/2021Фото: pixabay
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Военные учения проходят с 10 по 16 сентября в акватории Балтийского моря, на девяти объектах на территории России и на пяти полигонах белорусской армии.

Учения проходят в Калининграде

На учениях "Запад-2021" впервые использовали ударные робототехнические комплексы "Платформа-М", сообщило Министерство обороны. Учения, напомним, проходят на военных полигонах под Калининградом.

Мотострелки и десантники использовали вооруженные гранатометами и пулеметами комплексы при отработке уничтожения боевиков в городских условиях. Роботов также применили для проделывания проходов в минных полях, по легенде маневров установленных противником, сообщают РИА Новости.

- За счет применения БПЛА существенно сокращается время поиска целей. Новейшая техника, установленная на беспилотных аппаратах, позволила отслеживать несколько целей одновременно даже в условиях маскировки, а сами аппараты при этом оставались незамеченными, — отметили в Минобороны.

Военные учения проходят с 10 по 16 сентября в акватории Балтийского моря, на девяти объектах на территории России и на пяти полигонах белорусской армии. Совместные маневры партнеров по Союзному государству проходят каждые два года.

Привлечены примерно 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

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