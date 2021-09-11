«Вести недели» пройдут без Киселева впервые за 10 лет

В воскресенье 12 сентября программа "Вести недели" пройдет без ведущего Дмитрия Киселева. Журналист госпитализирован в больницу с подтвержденным диагнозом - COVID-19. В программе, лицом которой он является, Киселев будет героем репортажа, проведенного прямо из "красной зоны". Об этом стало известно из сообщения РИА Новости.
Десять лет подряд Дмитрий Киселев выходил по воскресеньям, чтобы рассказать свое видение происходящего в стране и мире, однако на этой неделе вместо него программу проведет Игорь Кожевин.
Во вторник Киселев сообщил, что попал в больницу с диагнозом коронавирус и высокой температурой за 38.
- Впервые в жизни я пропускаю эфир по болезни и не буду в воскресенье вести свою любимую программу. Результат ПЦР-теста у меня до сих пор положительный, и по фактическому состоянию я должен оставаться в больнице. При этом иду на поправку, температура 36,4 - такой результат удалось достичь благодаря лечению и усилиям врачей. А также тому, что я был привит от коронавируса - это сыграло большую роль в выздоровлении, так что я настоятельно советую всем прививаться, тогда даже в случае заболевания вы перенесете COVID-19 в легкой форме. Если бы не "Спутник (V)", то хрипел бы сейчас в реанимации на ИВЛ с неясной перспективой, - сказал Киселев.
По словам телеведущего, он станет героем репортажа журналистки Елены Ерофеевой, и поприветствует зрителей прямо из больничной палаты.
- Коллеги уже навестили меня здесь в красной зоне, так что остаюсь на связи, - сообщил телеведущий.