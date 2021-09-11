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Масочный режим в России отменят только при одном условии, заявила Анна Попова

7:38:149/11/2021Фото: Кремлин.ру
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Она подчеркнула, что вернуться к жизни, "которая была в доковидную эпоху", возможно только при условии, что россияне перестанут болеть коронавирусом.

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Глава ведомства Анна Попова на фестивале "Таврида. АРТ" в Крыму заявила, что Роспотребнадзор пока не видит оснований для отмены масочного режима даже при условии хороших темпов вакцинации. Об том сообщают РИА Новости.

При том она подчеркнула, что вернуться к жизни, "которая была в доковидную эпоху", возможно только при условии, что россияне перестанут болеть коронавирусом.

- Главный инструмент у нас есть — это вакцина, надо ее использовать, и тогда этот момент будет недалеко, — сказала Попова.

Напомним, вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что вакцинацию от коронавируса первым компонентом прошли 46,5 миллиона россиян, а полностью привились 39,8 миллиона человек.

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