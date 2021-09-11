Список погибших и пострадавших во время взрыва дома в Ельце. Новые подробности трагедии

Властями Липецкой области утверждены меры поддержки для пострадавших во время взрыва жилого дома в поселке Солидарность Елецкого района.
Из резервного фонда для погибших и пострадавших будут выплачены компенсации - по 1,5 миллиона семьям погибших, жилье которых полностью разрушено, по миллиону родственникам погибших, у которых от жилья что-то осталось, и по полмиллиона пострадавшим, чье жилище частично повреждено.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов выразил соболезнования родным и близким погибших во время взрыва. По его поручению во всех стоящих рядом с разрушенным домом жилых объектах проверят исправность газового оборудования. Дом, пострадавший от взрыва будет снесен, жильцов переселят за счет бюджета. Пока жильцы размещены в пунктах временного содержания.
В ночь с пятницы на субботу произошел взрыв, который разрушил часть дома в Елецком районе Липецкой области. В результате происшествия погибли три человека, среди которых 12-летняя девочка. Пострадали 6 человек, пять из которых госпитализированы. Среди пострадавших также есть ребенок 9 лет.
В СК возбудили дело по факту гибели людей. Статья, по которой идет расследование - за оказание небезопасных услуг которые привели к гибели людей.
Травмы получили шесть человек. Это Т. Волкова 1982 г.р., Т. Украинская 1953 г.р., Е. Сороковых 1969 г.р., Г. Бакирова 1955 г.р., Г. Бакиров 1955 г.р. и ребенок 2012 г.р.
Погибли три человека — Новосельцева Г., 1971 г.р. и девочка 2010 г.р., личность мужчины, которого обнаружили под завали позднее, устанавливается.