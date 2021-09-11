Гигантский смерч пронесся над Амуром. Смотрите видео

Мощный смерч попал на видео в Хабаровске. Он пронесся над Амуром сегодня, 11 сентября. Как отмечают метеорологи, такое явление очень редкое для региона и оно происходит один раз в 2-3 года. Отмечается, что смерчи чаще всего не долгосрочные и не грозят опасностью. Сообщается, что в результате природного явления нет разрушений и жертв.
Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что Роспотребнадзор пока не видит оснований для отмены масочного режима даже при условии хороших темпов вакцинации.
При том она подчеркнула, что вернуться к жизни, "которая была в доковидную эпоху", возможно только при условии, что россияне перестанут болеть коронавирусом.