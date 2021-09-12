Пять признаков расстройства личности у вас или у кого-то, кого вы любите: на что обратить серьезное внимание

Влечение среди людей - такая загадка. Он включает в себя множество факторов, таких как биохимия, культура, чувства, интеллект и время. Если бы я сказал все одним словом, я бы выбрал «знакомство».
Мы тяготеем к тому, что кажется нам знакомым. Как говорится, мы привлекаем то, что мы есть . Нам не очень нравится эта концепция, особенно когда мы общаемся с людьми, которые проявляют черты, которые нам так не нравятся. Мы изо всех сил пытаемся изменить их, а тем временем мы можем быть носителями схожих черт. Однако мы подавляем их или проявляем по-разному, пишет yourtango.com.
Когда мы находимся в отношениях с трудным человеком, мы часто спрашиваем себя: «Почему я? Как это произошло? Это моя вина?» Большой вопрос: «Что мне теперь делать?»
Если это находит отклик у вас, пожалуйста, не мучайте себя. Не испытывайте стыда, сожаления или вины. Просто извлеките уроки из этого и примите правильные меры. Ничего в жизни не происходит случайно. Каждый опыт, в который мы попадаем, является частью нашего пути и преподносится как урок для роста.
Проблема в том, что как только мы эмоционально привязаны, мы можем пройти крайний срок обучения, когда мы переключаемся на путь разрушения.
Поддержание отношений с человеком, страдающим расстройством личности, может быть очень сложной задачей и привести к серьезной эмоциональной травме. Это может серьезно повредить вашей самооценке и даже здоровью, не говоря уже о других возможных последствиях, таких как насилие и зависимости.
Давайте сначала разберемся с расстройствами личности. Существует около 10 типов, но цель здесь не в том, чтобы углубиться в технические вопросы или прочитать лекцию по этой теме. Цель состоит в том, чтобы предложить вам простые советы, которые помогут вам оценить вашу индивидуальную ситуацию и перейти к эффективным решениям.
Люди с расстройствами личности очень ригидны в своем мышлении. Они чрезвычайно эгоцентричны и демонстрируют непропорционально эгоистичное поведение. Их способность к самоанализу и сочувствию довольно низка. Они склонны справляться с жизнью очень стратегически, что означает, что у них есть набор идей, убеждений и правил, которым они руководствуются с точки зрения того, как они видят себя и других.
По этой причине в отношениях присутствует постоянная борьба за власть. Ими движет стремление перехитрить, манипулировать и добиться своей цели любой ценой. Они очень твердо относятся к своим убеждениям и яростно защищают их, поскольку являются частью системы самозащиты.
В этой группе преобладает заметное недоверие к другим. Этот предмет создает большой барьер для общения и близости, которые являются ключевыми элементами успешных отношений. Наиболее распространенными типами являются нарциссические, пограничные , зависимые и антисоциальные расстройства личности.
Прежде чем вдаваться в подробности, позвольте мне пояснить, что возраст является одним из факторов. Личность человека полностью не формируется примерно до 25 лет. Эти закономерности начинают проявляться в подростковом возрасте. Чем сильнее черты характера и чем старше он, тем меньше шансов на трансформацию и рост.
Вот некоторые из признаков того, что у вас есть расстройство личности или у любимого человека:
1. Вам часто кажется, что вы идете по яичной скорлупе.
С самого начала отношений вы начинаете замечать странные и интенсивные реакции по необоснованным причинам. Они могут внезапно стать очень злыми, взрывными или ревнивыми. Иногда они могут на длительное время хранить молчание, чтобы наказать вас, заставить вас чувствовать себя виноватым и взять власть в отношениях.
Вы можете попробовать разные стратегии, чтобы успокоить их, но только для того, чтобы увидеть, как ситуация накаляется еще больше. Иногда вы можете извиняться без причины, просто чтобы разрешить конфликт и вернуть гармонию. Момент «примирения» может быть очень интенсивным и приятным, и вы надеетесь, что это больше не повторится.
Со временем у вас заканчиваются стратегии, и вы просто учитесь танцевать под настроение человека . Вы становитесь чрезмерно бдительными и обеспокоены их настроением и отношением, и ваша единственная цель - избежать конфликта.
В этом процессе вы теряете себя. Вы формируете свою идентичность за счет накопления обиды на себя и своего партнера.
2. У вас есть неуверенность в себе.
Люди с расстройствами личности очень убедительны. Они настолько правы в своем восприятии, что вскоре вы обнаружите, что сочувствуете им и сомневаетесь в своих взглядах. Эта особенность склоняет вас к большему признанию вины и усиливает извиняющийся подход после каждого разногласия.
Вы можете проводить долгие часы в мысленном болтовне, изучая свои действия и поведение, а затем наконец соглашаясь со своим партнером, что вы спровоцировали ситуацию. Вы просто стали зависимыми.
3. Вы чувствуете себя изолированным.
Вы хотите сохранить эти отношения. В конце концов, вы эмоционально привязаны и уже потратили на это довольно много времени, независимо от советов семьи и друзей. Более того, они могли вызвать несколько неприятных моментов и даже конфликты и дистанцию с некоторыми ценными людьми в вашей жизни.
Вы хотите доказать, что все неправы, и начинаете жить в фантазиях, что можете это исправить. Вы продолжаете возвращаться к тем особым моментам, страсти и связи, а также ко всему, что у вас есть общего с вашим партнером.
В результате вы начинаете избегать людей и общественных собраний. Вы даже создаете фантазию об идеальных отношениях и начинаете изображать их и лгать себе, своим коллегам и своей семье. В конце дня в своем сердце вы знаете правду, которая заставляет вас грустить и подавлять.
Мысль о том, чтобы попросить кого-нибудь о помощи, отдаляется от реальности из-за стыда, который вы уже чувствуете. Кроме того, из-за фактора контроля в этих отношениях вы, возможно, отказались от хобби, личных интересов или карьерных целей, которые у вас когда-то были, что еще больше усугубило изоляцию и негодование.
4. Вы чувствуете себя безнадежным.
Вы чувствуете себя застрявшим в колее, и у вас нет сил уйти или не знать, как это исправить. Вам сложно увидеть будущее в этих отношениях. В одну минуту вы находитесь внутри, а в следующую вы ушли. Это непредсказуемо и неопределенно. Большую часть времени вы испытываете опасения.
Когда дела идут хорошо, знайте, что они могут испортиться в любой момент. Вы ходите с этим неудобным узлом в животе. У вас проблемы даже с планированием отпуска или социальными обязательствами, потому что вы не знаете, собираетесь ли вы быть вместе, когда придет время. Планы могут быть испорчены даже в самый последний момент.
5. Начинают проявляться эмоциональные и физические симптомы.
В конце концов, постоянные опасения и страх быть брошенным становятся хроническими. Повседневная практика подавления и эмоциональной активности перерастает в симптомы тревоги . Вы можете испытывать головные боли напряжения, проблемы с пищеварением, высокое кровяное давление, проблемы со сном и бегающие мысли, и это лишь некоторые из них.
Следовательно, вы можете привыкнуть есть неправильную пищу, пить слишком много или принимать наркотики, в том числе транквилизаторы, чтобы снизить тревожность. Из-за хронического стресса ваша иммунная система может ослабнуть, и вы можете начать часто болеть.
Итак, теперь вы смирились с тем, что да, у вашего партнера расстройство личности. Что дальше?
Обратитесь за профессиональной помощью или посетите группу поддержки. Благодарность - это первый шаг и большое облегчение. Как только вы его выложите, это больше не будет секретом, и это будет первый толчок в продвижении вперед. Кроме того, самоанализ поможет вам выяснить, какой уровень уязвимости, травм и особенностей личности заставил вас игнорировать первоначальные красные флажки и продолжать поддерживать отношения, несмотря ни на что. Это поможет вылечить и подготовиться к будущим отношениям.
Поговорите с близким другом или членом семьи, которому доверяете. Не стыдись. Скорее всего, ваши друзья почувствуют облегчение и предложат способы помочь вам эмоционально и в других областях, которые могут вам понадобиться.
Делайте небольшие шаги к заботе о себе, пока еще находитесь в отношениях . Вернитесь в спортзал или займитесь любимым видом спорта, соблюдайте здоровую диету, вернитесь в школу или изучите новый навык, займитесь духовным поиском или займитесь йогой или медитацией. Идея состоит в том, чтобы привнести в вашу жизнь новые положительные моменты, чтобы набраться сил и вернуть себе личность и силу.
Традиционно в сообществе психиатров принято считать, что люди с расстройствами личности не изменятся. Я не придерживаюсь такой крайности.
Люди с расстройствами личности обладают низким самосознанием и сильной привязанностью к вознаграждениям и силе, которые они получают от своего поведения. Однако личностный рост возможен и доступен каждому, кто этого действительно хочет.
Большая потеря или болезненный жизненный опыт могут изменить жесткую и упрямую личность. Если ваш партнер готов обратиться за профессиональной помощью, возможно, есть надежда на отношения.
К сожалению, для потенциального успеха период разлуки неизбежен. Самое главное, продолжаете ли вы отношения или продолжаете их, вы должны провести некоторый самоанализ. Если бы вы были в хорошем эмоциональном состоянии, вы бы долго не терпели отношения.
Чтобы оставаться в отношениях с кем-то с расстройством личности, вы должны находиться в очень уязвимом месте в своей жизни, или есть долгосрочные нерешенные травмы, неуверенность и проблемы с самооценкой, которые требуют внимания.