С Днем танкиста смелые открытки для поздравления 12 сентября

Танки — дело не простое,
С танками шутить нельзя.
А сегодня поздравляем
С Днем Танкиста мы тебя!
Пожелания, как обычно,
Здоровья, счастья и любви.
Самочувствие отлично,
Поздравление прими.
***
Поздравляю с Днём танкиста!
Пусть глаза всегда сияют,
Станет больше оптимизма,
А удача удивляет.
Сила, мужество, отвага
Пусть поддерживают прочно,
И сбываются желания
Быстро, весело и точно!
Поздравляем с Днем танкиста!
О таких специалистах
Защищать страну родную
Да про славу их лихую
Рады мы слова сказать,
А день этот — восхвалять.
Всяких благ мы вам желаем,
Очень сильно уважаем.
Круто жить вам на века
... пусть броня будет крепка!
Разных вам удач, побед,
Уберечься от всех бед!
*** Желаю быть всегда в «броне» —
От всех невзгод, обид, печали.
А воевать, так на войне
С любимой страстными ночами.
С упорством целей добивайся,
Преграды на пути сметая.
Себе ты верным оставайся,
Будь счастлив.
С Днем танкиста поздравляю!
Источник: pozdravok.ru