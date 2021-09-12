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С Днем танкиста смелые открытки для поздравления 12 сентября

9:15:419/12/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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День танкиста в России берёт начало в советские времена. В 1946 году праздник был учреждён как дань уважения к профессии и придание важности этих подразделений в победе над Вермахтом.

День танкиста

Танки — дело не простое,
С танками шутить нельзя.
А сегодня поздравляем
С Днем Танкиста мы тебя!

Пожелания, как обычно,
Здоровья, счастья и любви.
Самочувствие отлично,
Поздравление прими.

***

Поздравляю с Днём танкиста!
Пусть глаза всегда сияют,
Станет больше оптимизма,
А удача удивляет.

Сила, мужество, отвага
Пусть поддерживают прочно,
И сбываются желания
Быстро, весело и точно!

День танкиста

Поздравляем с Днем танкиста!
О таких специалистах
Защищать страну родную
Да про славу их лихую
Рады мы слова сказать,
А день этот — восхвалять.
Всяких благ мы вам желаем,
Очень сильно уважаем.
Круто жить вам на века
... пусть броня будет крепка!
Разных вам удач, побед,
Уберечься от всех бед!

*** Желаю быть всегда в «броне» —

От всех невзгод, обид, печали.
А воевать, так на войне
С любимой страстными ночами.

С упорством целей добивайся,
Преграды на пути сметая.
Себе ты верным оставайся,
Будь счастлив.
С Днем танкиста поздравляю!

Источник: pozdravok.ru

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