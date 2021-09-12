Редиска полезна диабетикам: восемь удивительных преимуществ редиса для здоровья плюс рецепты

Вы наверняка употребляли редис в салатах. Но есть так много разных способов насладиться этим освежающим овощем, а также есть несколько причин есть его больше.
Редис - крестоцветный овощ из того же семейства растений, что и капуста и брокколи. Он предлагает множество впечатляющих преимуществ для здоровья, от лучшего пищеварения до более сильной иммунной системы. Вот восемь основных преимуществ редиса, а также полезные способы включить их в свой рацион, пишет food.news.
1. Улучшает пищеварение.
Редис богат лигнином - разновидностью нерастворимой клетчатки. Нерастворимая клетчатка не переваривается вашим организмом. Вместо этого он увеличивает объем стула, чтобы его было легче прохождение. Это способствует регулярному опорожнению кишечника и помогает предотвратить проблемы с пищеварением, такие как вздутие живота и запоры.
2. Помощь в лечении диабета.
Редис имеет низкий гликемический индекс, что означает, что он не оказывает значительного влияния на уровень сахара в крови. Таким образом, люди с диабетом , состоянием, характеризующимся высоким уровнем сахара в крови, могут получить огромную пользу от добавления редиса в свой рацион. Фактически, исследование ученых из Индии показало, что редис проявляет антидиабетические свойства.
3. Укрепляет вашу иммунную систему.
Редис - хороший источник витамина С, питательного вещества, повышающего иммунитет. Фактически, всего полстакана редиса обеспечивает почти 15 процентов ваших ежедневных потребностей в витамине С. Витамин С - мощный антиоксидант, который помогает укрепить естественную защиту вашего тела. Антиоксиданты защищают клетки от вредных молекул, называемых свободными радикалами.
В очень высоких концентрациях свободные радикалы могут вызывать окислительный стресс, связанный со многими хроническими заболеваниями.
4. Снимает симптомы расстройства мочеиспускания.
Сок редиса может помочь увеличить выработку мочи, вымывая почки, один из основных фильтрующих органов вашего тела. Антиоксиданты, содержащиеся в редисе, также помогают снять воспаление и уменьшить чувство жжения, связанное с нарушениями мочеиспускания.
5. Может помочь предотвратить рак
Крестоцветные овощи, такие как редис, хорошо известны своим противораковым потенциалом, которым они обязаны мощным соединениям, называемым изотиоцианатами. Изотиоцианаты помогают очистить ваш организм от канцерогенных веществ. Они могут даже предотвратить развитие опухоли.
6. Помогает уменьшить заложенность носа.
Редис может уменьшить заложенность жидкости, разжижая мокроту. Редис также помогает успокоить раздражение носа, легких или горла, вызванное простудой или гриппом.
7. Поддерживает здоровый хрящ.
Остеоартрит, также известный как артрит «изнашивания», представляет собой заболевание суставов, которое часто поражает руки, колени и бедра. При остеоартрите хрящ между суставами разрушается, вызывая изменения в нижележащих костях. К счастью, редис может помочь предотвратить или отсрочить это состояние благодаря содержанию витамина С.
Витамин С стимулирует выработку коллагена, самого распространенного белка в организме. Коллаген также является ключевым компонентом хряща. Витамин С также защищает хрящи от повреждений, вызванных свободными радикалами.
8. Помощь в детоксикации.
Редис также может помочь вывести токсины из организма, поддерживая здоровую функцию печени. Как один из ваших фильтрующих органов, ваша печень очищает вашу кровь и выводит токсины и другие продукты жизнедеятельности из вашего тела. Таким образом, некоторые исследования даже предполагают, что редис может помочь в лечении желтухи, контролируя уровень билирубина в крови. Желтуха - это пожелтение глаз или кожи, как правило, из-за того, что печень не может должным образом фильтровать кровь.
Как приготовить и съесть редис
Редис можно найти в магазине круглый год. Но лучше всего они с апреля по июль. Покупая редис, покупайте тот, который будет гладким, пухлым и твердым. Избегайте редиса с трещинами, дефектами, мягкими или тусклыми.
Чтобы приготовить редис, сначала обрежьте их листья, но не выбрасывайте их. Листья, также известные как зелень редьки, можно обжарить и использовать как гарнир или как гарнир.
Обрезав листья, разрежьте редис пополам по длине. Отсюда вы можете снова разрезать каждую половину по длине, чтобы получить четвертинки, если вы ищете значительное количество редиса. Вы можете поливать эти четвертинки маслом и солью или обжаривать их в масле с мятой.
После того, как вы научитесь готовить редис, вы сможете сразу же приготовить вкусные и красочные блюда из редиса.
Рецепт редиса, запеченного с чесноком
Обжарка редиса раскрывает его естественную сладость. Попробуйте этот простой рецепт редьки, запеченной с чесноком, чтобы получить полезный низкоуглеводный гарнир, который превратит любого в любителя редьки.
Ингредиенты на 4 порции:
2 мелко нарезанных зубчика чеснока
450 г свежей редиски
1 столовая ложка топленого топленого или кокосового масла
1/2 чайной ложки морской соли
1/4 чайной ложки сушеной петрушки
1/8 чайной ложки молотого черного перца
Подготовка:
Разогрейте духовку до 425 F.
Отрежьте стебли и концы редиса, затем разрежьте их пополам.
В миске смешайте редис, топленое масло, сушеные травы, соль и перец.
Выложите редис в большую форму для запекания.
Выпекайте 20-25 минут. По прошествии первых 10 минут добавьте измельченный чеснок и перемешайте.
Вернитесь в духовку и продолжайте запекать, пока редис не станет золотисто-коричневым. Подавать немедленно.
Рецепт зеленого салата с редисом
Вкусный гарнир можно приготовить всего за полчаса, попробуйте этот зеленый салат с редисом .
Ингредиенты на 6-8 порций:
6 красных редис, промыть и нарезать тонкими ломтиками
3 больших яйца
8 стаканов целых листьев салата ромэн, ополоснутых
3/4 стакана оливкового масла первого отжима
1 столовая ложка лимонного сока
2 чайные ложки горчицы
2 чайные ложки красного винного уксуса
1/2 чайной ложки морской соли
1/2 чайной ложки молотого черного перца
Подготовка:
В кастрюле доведите до кипения воды (достаточно, чтобы покрыть яйца). Добавьте яйца и готовьте их 7-8 минут.
Поставьте в раковину таз с ледяной водой. Переложите вареные яйца в ледяную баню.
Когда яйца остынут, очистите яйца и отделите желтки от белков.
Протереть желтки через сито в миску. Добавьте горчицу, уксус, лимонный сок, соль и перец.
Постепенно вбивайте масло, чтобы создать кремообразную эмульсию, похожую на майонез.
Выложите салат и редис в салатник. Сбрызнуть заправкой и перемешать. Подавать немедленно.
Редис - это хрустящий освежающий суперпродукт, обладающий множеством удивительных преимуществ для здоровья, от улучшения пищеварения до защиты от хронических заболеваний, таких как рак. Чтобы воспользоваться этими преимуществами, включите в свой рацион редис.