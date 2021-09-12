Эксперты назвали уникальнейшие свойства ананаса: почему он должен быть вашем меню - шесть веских причин

Ананас - тропический фрукт, известный своей колючей кожурой и освежающей сладостью. Его можно есть отдельно, во фруктовом салате или смузи. Его даже можно добавлять в пикантные салаты и жаркое.
Но ананас - это не просто универсальный ингредиент. В древности его также использовали в лечебных целях , например, для лечения ран и снятия расстройства желудка. Сегодня эксперты знают, что фрукт содержит необходимые питательные вещества и полезные соединения, которые позволяют ему приносить различные преимущества для здоровья, от лучшего пищеварения до более крепких костей, пишет food.news.
Вот несколько подтвержденных наукой полезных свойств ананаса для здоровья.
Защищает от свободных радикалов - ананасы богаты антиоксидантами, включая витамин С, марганец, бромелайн , фенольные кислоты и флавоноиды. Как антиоксиданты, эти соединения помогают защитить ваши клетки от свободных радикалов. На очень высоком уровне эти нестабильные молекулы могут повредить ваши клетки. Они также могут играть роль в развитии хронических заболеваний, включая болезни сердца и рак.
Поддерживает крепкие кости - высокое содержание витамина С в ананасе также имеет решающее значение для здоровья костей. Фактически, недавний обзор показал, что люди, которые регулярно ели продукты, богатые витамином С, имели более низкий риск развития остеопороза - состояния скелета, характеризующегося слабостью и хрупкостью костей. Ананас также содержит марганец - минерал, который важен для развития крепких костей.
Поддерживает хорошее зрение - витамин С и другие антиоксиданты в ананасе защищают глаза от повреждений, вызванных свободными радикалами, которые могут привести к дегенерации желтого пятна.
Поддерживает здоровье кишечника - бромелайн в ананасе помогает пищеварению, расщепляя белки. Это также помогает уменьшить воспаление в желудочно-кишечном тракте у людей с воспалительными заболеваниями кишечника . Кроме того, нерастворимая клетчатка в ананасе увеличивает объем стула и способствует регулярной работе кишечника. В сочетании бромелайн и клетчатка способствуют оптимальному пищеварению.
Снижает риск образования тромбов - бромелайн также помогает снизить чрезмерную свертываемость крови. Это снижает риск образования ненужных тромбов, что может быть опасно.
Уменьшает количество слизи в горле и носу - бромелайн в ананасе также может помочь уменьшить количество слизи в горле и носу. Так что в следующий раз, когда вы простудитесь, попробуйте съесть кусочки ананаса.
Обратите внимание, что ананас часто используется в качестве размягчителя мяса. Это означает, что употребление слишком большого количества ананаса может вызвать болезненность во рту, в том числе на губах, языке и щеках. При отсутствии аллергии она должна исчезнуть в течение нескольких часов.
Чрезвычайно высокое количество бромелайна в результате употребления слишком большого количества ананаса также может вызвать сыпь, рвоту, диарею и чрезмерное менструальное кровотечение. Поэтому ешьте ананасы только в умеренных количествах и в рамках здорового питания.
Как приготовить и съесть ананасы
Ананасы с колючей кожей и колючими листьями могут показаться непосвященным устрашающим.
Если вы хотите попробовать ананасы, воспользуйтесь этим методом приготовления ананасов :
Отрежьте зеленый остроконечный верх.
Аккуратно срежьте кожицу по бокам как можно ближе к краю ананаса.
Если разрезать близко к краю, можно увидеть пару коричневых точек, называемых глазами. Их следует удалить, так как они слишком колючие, чтобы их можно было есть.
Затем вы можете нарезать ананас кружочками или сделать продольные надрезы, чтобы получились копья или кусочки.
Круглые и кусочки ананаса можно есть отдельно или добавлять в салаты. Кусочки также можно измельчить и добавить в кексы, печенье, йогурт и другие десерты.
Рецепт ананаса на гриле
Этот ананас на гриле - легкий гарнир или десерт, который идеально подходит для борьбы с летней жарой.
Ингредиенты на 6 порций:
1 ананас, очищенный, очищенный от сердцевины и нарезанный ломтиками толщиной 3/4 дюйма
1/4 стакана топленого несоленого масла и многое другое
1/4 стакана коричневого сахара
1/4 чайной ложки порошка корицы
Свежая малина и веточки мяты для украшения (по желанию)
Подготовка:
Разогрейте гриль или сковороду на среднем огне. Решетки гриля смазать сливочным маслом.
В миске смешайте сахар, масло и корицу.
Смажьте сахарной смесью обе стороны каждого ломтика ананаса.
Выложите ломтики на решетку одним слоем. Готовьте по 2–3 минуты с каждой стороны или до золотистого цвета.
По желанию украсьте малиной и мятой. Подавать немедленно.
Ананас - это освежающий тропический фрукт, богатый необходимыми питательными веществами и мощными соединениями. Включите его в свой ежедневный рацион, чтобы получить множество удивительных преимуществ для здоровья.