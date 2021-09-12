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Диетологи назвали четыре лучших кулинарных масла для увеличения продолжительности жизни и профилактики старения

4:30:339/12/2021Фото: pxhere.com
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Количество жира, которое мы потребляем ежедневно, может спровоцировать образование липопротеинов низкой плотности или «плохого» холестерина в стенках кровеносных сосудов.

масло, овощи
Ненасыщенные жиры могут снизить уровень плохого холестерина, циркулирующего в крови, защищая от сердечных заболеваний

Выбор диеты является одним из самых сильных факторов, определяющих болезнь, и может повышать риск таких пагубных состояний, как высокий уровень холестерина. В то время как некоторых жиров следует избегать любой ценой, чтобы защитить сердце, другие могут иметь антивозрастные свойства, которые могут помочь снизить уровень плохого холестерина в крови.

Высокий холестерин - это пагубное заболевание, которое разрушает артерии, накапливая жир, из-за чего они со временем сужаются и затвердевают. Но его пагубный характер объясняется тем, что он не вызывает явных симптомов. Если не лечить, хроническое воспаление и выброс гормонов могут вызвать сужение кровеносных сосудов, повышая риск сердечного приступа и инсульта. Айслинг Моран, диетолог из Thriva, представил обзор того, какие масла могут предотвратить это заболевание, пишет express.co.uk.

Количество жира, которое мы потребляем ежедневно, может спровоцировать образование липопротеинов низкой плотности или «плохого» холестерина в стенках кровеносных сосудов.

Моран объяснил: «Диета с высоким содержанием насыщенных и трансжиров может нарушить баланс хорошего и плохого холестерина. Например, холестерин ЛПВП необходим для удаления избытка холестерина из тканей и транспортировки его в печень, где он может выводиться с фекалиями в виде желчи.

«Жиры, подобные этим, должны быть заменены ненасыщенными жирами, такими как полиненасыщенные жиры, которые включают подсолнечное масло, орехи, семена, жирную рыбу, мононенасыщенные жиры, рапсовое масло, буфеты, авокадо и подсолнечное масло.

«Ненасыщенные жиры могут снизить уровень плохого холестерина, циркулирующего в крови, защищая от сердечных заболеваний. Цельнозерновые продукты - еще один хороший пример пищи, которая может помочь снизить потребление насыщенных жиров.

«Биологически было доказано, что соблюдение диеты, аналогичной той, которая используется в Средиземноморье, снижает уровень холестерина ЛПНП. Тем не менее, ученые до сих пор не до конца уверены, какие элементы диеты способствуют ее эффективности».

Кунжутное масло

Семена кунжута содержат жирные кислоты омега-3 и омега-6, оба из которых являются полиненасыщенными жирами.

Они также содержат лигнаны и фитостерины, растительные соединения, которые, как было установлено, обладают эффектом снижения уровня холестерина.

Эти химические вещества могут уменьшить отек и ускорить заживление раны, а также положительно влияют на окислительный стресс и способность увеличивать количество антиоксидантов в организме.

Исследования показали, что употребление кунжутного масла может помочь снизить уровень холестерина ЛПНП при употреблении в течение двух месяцев.

Масло виноградных косточек

Масло виноградных косточек содержит высокий уровень витамина Е, который обладает высокими антиоксидантными свойствами и, как было показано, способствует уменьшению количества поврежденных свободных радикалов клеток в организме.

Антиоксидантные свойства масла виноградных косточек могут помочь предотвратить повреждение кожи и преждевременные признаки старения, вызванные свободными радикалами.

Было показано, что эти же свойства увеличивают выработку коллагена и эластина в коже.

Подсолнечное масло

Доказано, что высокое содержание олеинового масла в подсолнечном масле способствует снижению риска сердечных заболеваний при использовании вместо насыщенных жиров.

Высокое содержание мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров помогает снизить уровень «плохого» холестерина.

Также было обнаружено, что масло удерживает влагу, что помогает защитить кожу от дальнейшего повреждения.

Существует ряд доказательств того, что кожный барьер обладает целебными свойствами подсолнечного масла, при этом некоторые исследования показывают, что оно может даже предотвратить системную инфекцию за счет улучшения кожного барьера.

Семена конопли

Масло семян конопли - еще одно полиненасыщенное масло, связанное со снижением уровня холестерина и атеросклерозом.

Масло содержит высокую концентрацию линолевой кислоты, которая, как было доказано, эффективно снижает уровень холестерина ЛПНП.

Испанские исследователи, отметившие, что соотношение жирных кислот омега-6 и омега-3 в масле может стать частью здоровой для сердца диеты.

Моран объяснил: «Было показано, что жиры, особенно насыщенные жиры, увеличивают циркулирующий уровень плохого холестерина в крови и в некоторых случаях даже снижают уровень холестерина в продуктах, необходимый для удаления избытка. Снижение потребления насыщенных жиров может улучшить наше здоровье и продолжительность жизни ».

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