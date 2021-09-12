Какой сегодня церковный праздник 12 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 12 сентября 2021 года
Обретение мощей благоверного князя Даниила Московского
Святителей Александра, Иоанна Постника и Павла Нового, патриархов Константинопольских
Перенесение мощей благоверного великого князя Александра Невского (в схиме Алексия)
Преподобного Александра Свирского
Народные праздники и приметы
Александр Сытник
Этот праздник посвящен перенесению святых мощей князя Александра Невского.
В этот день существует традиция накрывать щедрый праздничный стол. Хозяйки стараются показать свои кулинарные способности, сытно и вкусно накормить членов семьи и гостей. Обязательными блюдами являются ячменная каша на молоке и свежеиспеченный хлеб из нового урожая.
В праздник нельзя просушивать перины и подушки, подсчитывать мелочь до полудня, ставить новый забор, брать в руки карты, брать в дом котенка, мыть голову.
Если ежики роют норы на опушках, то зима будет теплой.
Приметы
- Паутина стелется по растениям – к теплу.
- Куры начинают линять рано осенью – к теплой зиме.
- Если пчелы рано запечатывают улей, будет ранняя зима.
- Пчелы плотно леток воском запечатывают – на холодную зиму, и наоборот.
- Ветер меняет направление против часовой стрелки – вероятность утренних заморозков небольшая.