Когда обрезать яблони - ключевое время до сбора урожая яблок: а что с обрезкой?

Яблочные деревья вступают в сезон уже через несколько недель, прежде чем вы сможете насладиться свежими яблоками из своего сада. Но когда нужно обрезать яблоню?
Если обрезка яблони не входит в ваш список садоводческих работ на этой неделе, пора добавить ее в список. Хорошая обрезка яблони летом может сделать ваши плоды еще вкуснее, пишет express.co.uk.
Итак, когда нужно обрезать яблони?
Если в вашем саду растет яблоня, скоро вы будете получать удовольствие от сбора яблок для пирогов, яблочного сока и сидра.
Знаете ли вы, что летняя обрезка может помочь контролировать рост вашего дерева, что означает, что она направляет много энергии на выращивание фруктов?
Обрезка дерева летом способствует регулярной обрезке и позволяет солнечному свету достигать ваших плодов.
Также следует обрезать дерево зимой, после сбора урожая, когда дерево находится в состоянии покоя.
Зимняя обрезка сохраняет дерево здоровым и стимулирует рост корней.
Итак, в эти выходные вам следует обрезать яблоню, если вы еще этого не сделали. Вот как это сделать.
Как обрезать яблоню летом
Обрезать яблоню летом очень просто, и она создаст условия для хорошего урожая яблок следующим летом.
В то время как обрезка вашего дерева зимой способствует энергичному росту, особенно молодого дерева, обрезка летом контролирует рост и сохраняет ваше дерево того размера, который вам нравится.
Перед обрезкой убедитесь, что ваше дерево является ветвистым, а не ветвистым - обрезка веточки приведет к удалению плодов!
Срежьте вертикальные побеги на несколько сантиметров выше шпорца, из которого в следующем году вырастет бутон. Оставьте в покое любые стрелы или плодоносящие шпоры.
Когда я могу собирать яблоки?
Обрезав дерево на этой неделе, вы скоро сможете насладиться плодами своего труда.
Чтобы сорвать яблоко, вы должны просто оторвать его от дерева. Если он не оторвался, когда вы его слегка потянули, значит, он еще не созрел.
Признак того, что ваш фрукт созрел, - это падение нескольких падающих на землю падающих на землю падающих ветвей плодов.
Когда зимой подрезают яблоню?
После того, как вы насладились яблоками, испекли из них крошки и лепешки или даже превратили их в сидр, следующей важной датой в вашем дневнике должно быть планирование зимней обрезки.
Обрезка яблони зимой помогает стимулировать рост, а также позволяет оценить здоровье вашего дерева и избавиться от сломанных или слабых веток.
Обрезать яблоню можно в любое время с конца ноября до начала марта.
Удалите все мертвые или больные ветви, а также все ветви, пересекающие друг друга, поскольку это улучшает циркуляцию воздуха через дерево.
Оставьте в покое молодые боковые побеги, так как они могут плодоносить летом.