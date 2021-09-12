Рак мочевого пузыря: новый тест может обнаружить новый и рецидивирующий рак мочевого пузыря - подвержены ли вы риску?

Новый неинвазивный анализ мочи, в котором в качестве биомаркера для выявления нового или рецидивирующего рака мочевого пузыря используется белок Кератин 17 (K17), может стать прорывом в определении ранних причин рака мочевого пузыря. Общие симптомы рака мочевого пузыря включают более частые позывы к мочеиспусканию; внезапные позывы к мочеиспусканию; и ощущение жжения при мочеиспускании.
Новый революционный скрининговый тест мочи способен обнаружить наличие рака мочевого пузыря у пациентов с гематурией - наличием крови в моче. Рак мочевого пузыря - четвертый по частоте вид рака у мужчин. В среднем в Великобритании ежегодно у 10702 человек диагностируется рак мочевого пузыря, что составляет около 30 человек каждый день, пишет express.co.uk.
Исследование, проведенное учеными из онкологического центра Йельского университета , показало, что тест также может обнаруживать рецидив рака у пациентов, находящихся под наблюдением на предмет рецидива.
Исследование, опубликованное в Журнале клинической патологии , показало, что наличие пяти или более иммунореактивных уротелиальных клеток K17 было оптимальным порогом для определения положительного результата теста на K17.
У тех, кто прошел тестирование, K17 был положительным в 84 процентах образцов с подтвержденной биопсией уротелиальной карциномой низкой степени злокачественности (ЯК - наиболее распространенная форма рака мочевого пузыря) и в 100 процентах образцов с ЯК высокой степени злокачественности.
Это происходит по мере того, как пациенты призывают к новым, неинвазивным способам обнаружения рака мочевого пузыря.
Однако более точное выявление рака мочевого пузыря часто бывает трудным и дорогостоящим и часто требует инвазивной методологии тестирования с использованием камеры.
Луиза Эскобар-Хайос, со-руководитель исследования, пояснила: «Современные методы, используемые в цитологических лабораториях, основаны на субъективных микроскопических особенностях, которые не могут надежно отличить доброкачественные клетки от уротелиальных карцином низкой степени злокачественности».
Доцент кафедры терапевтической радиологии Йельского онкологического центра также сказал: «Клиническая потребность в биомаркерах для повышения точности диагностики ЯК была неудовлетворенной.
«Следуя предыдущим исследованиям, проведенным в нашей лаборатории, это исследование подтверждает, что K17 является высокочувствительным диагностическим тестом для первоначального скрининга и выявления рецидива рака при всех степенях ЯК».
Ранее Эскобар-Ойос был одним из руководителей группы студентов и сотрудников Университета Стоуни-Брук, чтобы продемонстрировать, что K17 является высокочувствительным и специфическим биомаркером ЯК в биопсии тканей и хирургических образцах.
Текущее опубликованное исследование основано на этих результатах, чтобы показать, что тестирование K17 также может быть выполнено как неинвазивный тест на образцах мочи.
Тест K17 коммерчески разрабатывается KDx Diagnostics, Inc. , начинающей биотехнологической компанией, имеющей лицензию Исследовательского фонда Университета штата Нью-Йорк.
Недавно KDx был удостоен звания прорывного устройства от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов за свой тест с K17.
В течение многих лет лаборатория Шройера в сотрудничестве с Эскобар-Хойос изучала K17 в качестве биомаркера различных видов рака, включая ЯК и рак поджелудочной железы.
Кроме того, исследовательская группа продолжает продвигать понимание того, как K17, который когда-то считался только структурным белком, фундаментально влияет на многочисленные признаки рака.
«Мы рады сообщить, что тест с использованием биомаркера K17 продолжает демонстрировать высокую чувствительность при выявлении как новых видов рака у пациентов с гематурией, так и рецидивов рака у пациентов, находящихся под наблюдением на предмет ЯК», - сказал доктор Нам В. Ким.
Генеральный директор и технический директор KDx Diagnostics, Inc. также объявил: «В настоящее время появляется все больше доказательств того, что неинвазивный анализ мочи K17 окажет значительное положительное влияние на выявление и лечение ЯК».
Это связано с тем, что французские исследователи обнаружили дальнейшие успехи в исследованиях рака, которые разработали анализ крови, который точно выявляет более 50 типов рака до появления каких-либо признаков и симптомов.
Исследование находится на предварительных этапах, но может быть добавлено к стратегиям скрининга людей из группы высокого риска. Французские исследователи оценили эффективность и способность теста раннего обнаружения множественного рака (MCED) определять химические сигналы для нескольких типов рака у 15 254 человек с раком и без него. Эти результаты показали , что тест правильно определил наличие рака у 51 процентов людей.
Этот новый тест имеет жизненно важное значение, потому что, хотя было показано, что скрининговые тесты снижают уровень смертности, они также связаны с высоким уровнем ложноположительных результатов.
Тест MCED рассматривается как важное дополнение к существующим методам скрининга и может перенести выявление на более ранние стадии, когда рак наиболее поддается лечению, а смерть наиболее предотвратима. Хотя исследования продолжаются, обнаружение рака по образцам крови или мочи может изменить правила игры для усилий по обнаружению рака.