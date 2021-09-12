Новый препарат от мигрени появился в мире: он большая надежда для тех, кого изводит пульсирующая боль

Вы узнаете, когда у вас появится мигрень. Внезапная сильная пульсирующая боль может ощущаться с обеих сторон головы, вы можете почувствовать тошноту, и вас может загореться яркий свет.
По словам профессора Питера Гоудсби, работающего в престижном Королевском колледже Лондона (KCL), у них есть генетическая предрасположенность, больные, вероятно, смирились с этим заболеванием с раннего детства. Теперь новые профилактические препараты были одобрены Национальным институтом здравоохранения и передового опыта (NICE) - одобрительным органом NHS. Появившись в эфире телеканала ITV This Morning, профессор Гоудсби подробно рассказал о новом революционном исследовании, пишет express.co.uk.
Эти препараты «блокируют то, что называется CGRP (пептид, связанный с геном кальцитонина)», - сказал профессор Гоудсби.
«Это совершенно новые средства профилактики», - продолжил он. «Они действительно большое дело».
Профессор Гоудсби добавил: «Это первый раз, когда у нас есть лекарство, которое, как мы знаем, работает, и оно специально разработано для лечения мигрени».
Мигрени
Национальная служба здравоохранения отметила, что мигрень вызывает пульсирующую боль от умеренной до сильной на одной стороне головы.
Мигрень может сопровождаться чувством тошноты, а также повышенной чувствительностью к свету или звуку.
Это заболевание чаще встречается у женщин, чем у мужчин, каждая пятая женщина в страдает мигренью.
Между тем, как сообщается, каждый пятнадцатый мужчина страдает от болезненной мигрени.
Три типа мигрени:
Мигрень с аурой
Мигрень без ауры
Мигрень без головной боли.
Мигрень с аурой
Каждый третий человек, страдающий мигренью, испытывает временные предупреждающие знаки еще до начала мигрени.
Любой из следующих симптомов перед мигренью классифицируется как мигрень с аурой:
V isual проблемы, такие , как видим мигающие огни, зигзагообразные узоры или слепые пятна Онемение или покалывание, как от булавок и игл, которое обычно начинается в одной руке и поднимается вверх по руке, прежде чем затронуть лицо, губы и язык. Чувство головокружения или потери равновесия Затрудненная речь Потеря сознания, хотя это необычно.
Симптомы ауры могут развиваться в течение пяти минут и сохраняться до часа.
«Некоторые люди могут испытывать ауру, за которой следует только легкая головная боль или ее полное отсутствие», - добавили в NHS.
Некоторые люди могут испытывать дополнительные симптомы помимо мигрени, например:
Потливость
Плохая концентрация
Ощущение очень горячего или очень холодного
Боль в животе (животе)
Понос.
«Симптомы мигрени обычно длятся от четырех часов до трех дней», - добавили в национальной службе здравоохранения.
«Хотя после этого вы можете чувствовать себя очень уставшим в течение недели», - добавили в NHS.
Очевидно, мигрень может сильно повлиять на качество жизни человека.
Врачи могут прописать лекарства, которые помогут справиться с мигренью, поэтому, если у вас особенно плохо, стоит поговорить с врачом.
Национальная служба здравоохранения рекомендует безрецептурные обезболивающие, такие как парацетамол, аспирин или ибупрофен.
«Они, как правило, наиболее эффективны, если их принимать при первых признаках приступа мигрени», - добавили в национальной службе здравоохранения.
«Так как это дает им время впитаться в ваш кровоток и облегчить ваши симптомы».