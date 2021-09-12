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Магнитная буря 12 августа 2021 года: как убрать скачки давления метеозависимым к трехдневный космический шторм?

5:45:099/12/2021Фото: pixabay.com
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Самый неприятный момент, когда под их влияние попадают метеозависимые люди. У многих в период колебаний возникают следующие симптомы:

Во время сильных геомагнитных бурь колебания магнетизма и электричества вблизи Земли могут создавать помехи

В воскресенье, 12 сентября, метеопатам придется серьезно подготовиться к резкому ухудшению погоды в космосе. Возмущения начнутся с вечера 11 сентября и продлятся до конца следующего дня.

Во время сильных геомагнитных бурь колебания магнетизма и электричества вблизи Земли могут создавать помехи спутникам связи и GPS, вызывать скачки напряжения в электросетях на земле, а также освещать небо полярными сияниями.

Но, самый неприятный момент, когда под их влияние попадают метеозависимые люди. У многих в период колебаний возникают следующие симптомы:


  • Ломота в костях
  • Слабость
  • Боль в суставах
  • Головокружение
  • Бессонница
  • Раздражительность
  • У людей с низким кровяным давлением чаще возникают проблемы с кровообращением.

Что бы облегчить свое состояние существует ряд мер.

От боли в костях и суставах:
При данной боли хорошо помогает ванная с солью. Необходимо растворить два стакана крупной соли в своей ванной с теплой водой. Затем пролежать в ней минимум 20 минут.

От слабости:
Напиток из женьшеня
Нарежьте 1 маленький корня женьшеня небольшими кусочками или положите 1 столовую ложку сушеного женьшеня в чайник. Залейте горячей водой и настаивайте, накрыв крышкой, в течение 10 минут. Добавьте мед и или лимон по вкусу.

Борьба с бессонницей и раздражительностью
Травяной чай обладает успокаивающим действием для тех, у кого проблемы со сном при стрессе. Это будет идеальный способ для вас избавиться от ночной бессонницы, особенно для людей среднего возраста. Чай с мятой, травяной чай и ромашковый чай-одно из самых эффективных домашних средств от бессонницы.

Для людей с низким давлением
Имбирь используется для лечения как низкого, так и высокого кровяного давления. Он содержит много полезных соединений, включая некоторые мощные антиоксиданты, а также химические вещества растительного происхождения, которые помогают предотвратить колебания уровня вашего кровяного давления. Добавляйте его в свой чай в течение всего дня. Это намного улучшит состояние и поднимет настроение, а это - самое главное!

Какие симптомы у наших читателей?

  • Голова стала побаливать, и нервное состояние ухудшилось.
  • Боль в затылке и позвоночнике;
  • Слабость перед бурей.
  • Периодически просыпаюсь среди ночи и не могу уснуть.
  • Заторможенность появляется.

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