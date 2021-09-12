Магнитная буря 12 августа 2021 года: как убрать скачки давления метеозависимым к трехдневный космический шторм?

В воскресенье, 12 сентября, метеопатам придется серьезно подготовиться к резкому ухудшению погоды в космосе. Возмущения начнутся с вечера 11 сентября и продлятся до конца следующего дня.
Во время сильных геомагнитных бурь колебания магнетизма и электричества вблизи Земли могут создавать помехи спутникам связи и GPS, вызывать скачки напряжения в электросетях на земле, а также освещать небо полярными сияниями.
Но, самый неприятный момент, когда под их влияние попадают метеозависимые люди. У многих в период колебаний возникают следующие симптомы:
- Ломота в костях
- Слабость
- Боль в суставах
- Головокружение
- Бессонница
- Раздражительность
- У людей с низким кровяным давлением чаще возникают проблемы с кровообращением.
Что бы облегчить свое состояние существует ряд мер.
От боли в костях и суставах:
При данной боли хорошо помогает ванная с солью. Необходимо растворить два стакана крупной соли в своей ванной с теплой водой. Затем пролежать в ней минимум 20 минут.
От слабости:
Напиток из женьшеня
Нарежьте 1 маленький корня женьшеня небольшими кусочками или положите 1 столовую ложку сушеного женьшеня в чайник. Залейте горячей водой и настаивайте, накрыв крышкой, в течение 10 минут. Добавьте мед и или лимон по вкусу.
Борьба с бессонницей и раздражительностью
Травяной чай обладает успокаивающим действием для тех, у кого проблемы со сном при стрессе. Это будет идеальный способ для вас избавиться от ночной бессонницы, особенно для людей среднего возраста. Чай с мятой, травяной чай и ромашковый чай-одно из самых эффективных домашних средств от бессонницы.
Для людей с низким давлением
Имбирь используется для лечения как низкого, так и высокого кровяного давления. Он содержит много полезных соединений, включая некоторые мощные антиоксиданты, а также химические вещества растительного происхождения, которые помогают предотвратить колебания уровня вашего кровяного давления. Добавляйте его в свой чай в течение всего дня. Это намного улучшит состояние и поднимет настроение, а это - самое главное!
Какие симптомы у наших читателей?
- Голова стала побаливать, и нервное состояние ухудшилось.
- Боль в затылке и позвоночнике;
- Слабость перед бурей.
- Периодически просыпаюсь среди ночи и не могу уснуть.
- Заторможенность появляется.