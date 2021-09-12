2 сильных молитвы в день Перенесения мощей благоверного великого князя Александра Невского 12 сентября

В православной церкви будет отмечаться торжественный день - Перенесение мощей великого князя Александра Невского, которое впервые 12 сентября - по новому календарю в 1724 году из Владимира в город Санкт-Петербург Троицкий монастырь.
Александр Великий Был великим владимирским новгородским князем, совершившим много добрых и отважных поступков в самый нелегкий период в России. Его и сейчас считают ключевой фигурой средневековья. Александр - внук легендарного Всеволода Большое Гнездо, поднялся до своего статуса"Великий" благодаря многочисленным военным сражениям, в которых одержал победу над немецкими и шведскими противниками, проводя при этом проницательную примирительную политику по отношению к непобедимой в те времена Золотой Орде.
12 сентября в 1724 года его святые мощи, поручением Петра Первого, перенесли в столицу Северной Руси - Санкт-Петербург. Местом хранения выбрали в Александро-Невскую лавру, где они находятся и сейчас в Лавровском соборе. С того дня великий Александр, вместе со святыми апостолами Павлом и Петром, стал одним из русских покровителей.
В праздник перенесения мощей, у Святого просят в молитве о защите от врагов, в помощи достижения целей, при болезнях и других недугах.