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12 сентября - День Святителей Александра, Иоанна Постника и Павла Нового, патриархов Константинопольских: кто это и почему отмечается их день? Запреты дня

9:00:029/12/2021Фото: pixabay.com
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Святители жили в разные годы, но всем им пришлось противостоять действиям еретиков, искажавших учение Церкви.

Святой Иоанн много помогал бедным, открывал пекарни и ремонтировал храмы Святой Софии

12 сентября, в православных храмах отмечается день Святителей Александра, Иоанна Постника и Павла Нового, патриархов Константинопольских.

Святители жили в разные годы, но всем им пришлось противостоять действиям еретиков, искажавших учение Церкви.

Святой Александр

Преподобный родился между 237 и 244 годами. С юного возраста его посвятили вере в Христа. Это стало причиной его рукоположения в сан священника. Он находился на Первом Вселенском соборе в Никее в 325 году, когда был священником, представляя престарелого Митрофана Византийского епископа. Затем Ангел открыл Митрофану, что Александр его будущий преемник, и через десять дней он скончался. После чего Александр сменил его в 326 году и будучи епископом Византии явился на церемонию посвящения Константинополя 11 мая 330 года. Это также стало причиной его становления архиепископом Константинополя. Во время своей службы, Александр принимал участие в дебатах с языческими философами, выступая против ереси - особенно арианства. Его высоко ценили Григорий Богослов и Епифаний Саламинские, а Феодорит назвал его "апостольским" епископом. Скончался святой в 337 году, в том же году, что и император Константин Великий.

Иоанн Постник

Иоанн VIII Ксифилинос родился примерно в 1010 году. Он учился в Константинопольском университете, где и стал служить номофилаксом на юридическом факультете. Тогда же он ближайшим другом философа Михаила Пселлоса, с которым они вместе постриглись в монахи на горе Олимп в Вифинии. В 1064 году был избран императором Константином X на пост Вселенского патриарха. Исполняя обязанности Патриарха, он много помогал бедным, открывал пекарни и ремонтировал храмы Святой Софии. Кроме того, он активно занимался написанием богословских, философских и юридических трактатов. Святой Иоанн также написал агиографию святого Евгения Трапезундского. Его труды считаются новыми в области методологии юридических исследований. Скончался Иоанн 2 августа 1075 года. После его смерти был похоронен в монастыре Ангурион.

Павел Новый

Святой Павел IV родился на Кипре. Его отличие заключалось в святости своей жизни, высокой образованности и спокойном характером. Его избрали патриархом еще в служении Чтецом. В период своего служения он был серьезным иконоборцем. Но в 784 году он заболел тяжелой болезнью, считая эту болезнь как божественное наказание за свои иконоборческие взгляды. Поэтому он оставил свой пост Патриарха в 784 году и поступил в монастырь Флорос. Оттуда выразил сожаление по поводу своего компромисса как Патриарха в вопросе иконоборчества и посоветовал императрице Ирине Афинской созвать Синод для решения этой проблемы. Императрица даже посетила его, когда он был прикован к постели болезнью, вместе с чиновниками-иконоборцами, чтобы он мог посоветовать им отказаться от их заблуждения. После того, как он скончался, Седьмой Вселенский Синод действительно собрался в 787 году по приказу императрицы Ирины.

В праздник запрещено ругаться, сквернословить, совершать плохие поступки, жадничать и осуждать кого-либо. Кроме того, в святой день нельзя забывать молиться Господу и святым в честь которых установлен день.

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