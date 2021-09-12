Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
11.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Эти три типа женщин категорически не хотят замуж: им наплевать на брак

3:00:119/12/2021Фото: pxhere.com
0

Многие из этих женщин - профессионалы с хорошим образованием и многообещающей карьерой, но для них семья на первом месте, и каждая потенциальная романтическая встреча - это шанс встретить потенциального мужа.

женщина в шляпе
Если вы ищете спутника жизни, лучше всего найти того, кто с самого начала разделяет ваше видение

Будьте готовы, господа. Я собираюсь открыть вам кое-что, что навсегда потрясет вас.

Вот он: не каждая женщина стремится выйти замуж и завести 2,5 ребенка, белый штакетник, кошку и собаку, пишет yourtango.com.

Вот, я это сказал! Позвольте этому погрузиться на несколько мгновений.

Я понимаю, что многие из вас полагаются на то, что все, что женщины хотят, - это чтобы я «надел кольцо, чтобы они могли забрать мои деньги», как безопасное оправдание НЕ иметь отношений.

Но угадайте, какие ребята? Не каждая женщина даже ищет отношений ... не говоря уже о браке и детях.

Да, есть еще немало женщин, для которых брак и семья - вершина утопической романтической сказки. Многие из этих женщин - профессионалы с хорошим образованием и многообещающей карьерой, но для них семья на первом месте, и каждая потенциальная романтическая встреча - это шанс встретить потенциального мужа.

Этих женщин легко обнаружить, потому что, если они не объявят о своем намерении во вступительных предложениях своих анкет на свиданиях, они обязательно расскажут вам о своих планах в течение получаса после вашего первого свидания. Ежу понятно.

Затем есть другие женщины. Обычно я делю их на три категории:

1. Приключенческая девушка

Это девушка, которая хочет отметить каждую клетку и скобку перед смертью. Она хочет исследовать все отдаленные регионы мира и попробовать каждое занятие, наполненное адреналином.

Эта девушка ищет не мужа, а соучастника преступления и попутчика. Так что если вы хотите исследовать далекое королевство Мустанг или попробовать бейсджампинг с водопада Ангел, она ваша девушка. Эта девушка вызывает привыкание. Она полна жизни и страсти и обычно немного сумасшедшая, что делает ее неотразимой в постели.

Эта женщина считает длительные отношения обузой. Что, если вы не хотите присоединиться к ней в этой веселой поездке в Сирию? Она не может иметь ничего или кого-либо, удерживающего ее. Если Сирии нет в вашем маршруте, она быстро перейдет к другому желающему смерти с карточкой, который будет только счастлив сопровождать ее.

2. Карьерная девушка

В жизни этой женщины есть место только для одной любви - работы. Или, что еще лучше, стремление достичь вершины своего карьерного потенциала и, если уже есть, продвигать его.

Эта женщина любит идею романтики. Это дает ей ощущение, что у нее есть все - успех в работе и любовь. Однако эта «любовь» быстро проявит себя, чтобы сыграть вторую скрипку, если вы когда-нибудь попросите ее переехать или даже вместе купите собаку. Она может купить собаку, но угадайте, кто будет ее выгуливать или тренировать? Однако она будет счастлива погладить его, когда вернется домой.

А что касается переезда, то вам лучше попрощаться сейчас. Она слишком много и слишком долго работала, чтобы уйти с работы. Пока вы там, также попрощайтесь с семейными обедами или любыми другими мероприятиями для пары, которые вы задумали. Она назначит несколько свиданий в течение месяца, чтобы вы быстро узнали, чем она занималась, но в противном случае не ожидайте увидеть ее много раз. Работа на первом месте.

3. Девушка, которую уже сделали.

Это женщина, которую слишком много обожгли за один раз. Так же, как «Карьера» или «Приключенческие девушки», «Эта девочка уже сделала» приветствует романтику. Но там, где может затянуться роман «Карьерной девушки», «Та-то и так-то уже сделано» не позволит себе приблизиться к вам. У нее нет времени бегать по барам, встречаться с мужчинами, и она считает, что лучше иметь «верного» постоянного сексуального партнера.

Она защищает себя от очередной душевной боли и разочарований. В ту минуту, когда она почувствует, что ваш роман может превратиться в нечто продолжительное, ее уже нет. Даже упоминание об отношениях заставит ее сбежать. Она проделала огромную работу, возводя стену вокруг своих чувств, и она никому не позволит проникнуть в нее.

Конечно, в этот список не входят замужние женщины, у которых есть свои причины не вступать в отношения. Но это совсем другая история.

Итак, где это вас оставит?

Прежде всего, вам нужно выяснить, чего вы хотите от жизни. Если простое упоминание об отношениях или браке вызывает у вас паническую атаку, вы можете быть очень счастливы с одной из этих девушек, если вы готовы играть по их правилам.

Если вы ищете спутника жизни, лучше всего найти того, кто с самого начала разделяет ваше видение. Помните, люди не поступаются своими жизненными мечтами и амбициями только потому, что вы этого хотите. Вы не можете просто подправить человека, «почти идеального для меня», в соответствии с вашим личным идеалом. Они либо есть, либо нет.

Итак, как узнать, что ищет девушка, которую вы только что встретили? Простой. Все, что вам нужно сделать, это спросить.

«Дрожит, ходит ходуном»: чито происходит с Землей
«Дрожит, ходит ходуном»: Земля резко стала вести себя странно
Звезда «Папиных дочек» высказалась о Прокловой и домогательствах
Новая жена Прохора Шаляпина впала в кому
Признаки, которые предсказывают смерть за 14 лет
Везли 20 наград: сразу 4 спортсменов трагически погибли в РФ
Оправданного депутата РФ вновь отдадут под суд за убийства
Умерла народная артистка России Тамилла Агамирова
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Кем оказалась новая избранница Норкина уже не скрыть
Труп на площади в Москве оказался сыном артиста РФ
Не в своем теле: сменивших пол звезд не так уж мало (фото)
«Речи нет, руки нет»: актер Добронравов о перенесенном инсульте
«Очень страшно»: женщина вышла в прямой эфир и погибла
Умерла 4-летняя дочь знаменитого музыканта
Уже 17: почему "Ашан" массово закрывает свои магазины в РФ
Реакция Путина на внезапную смерть главы МЧС Зиничева
женщиныотношенияпризнакихарактернаплевать на брак
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Ваша девушка входит в эти типы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

ТОП-10 самых уродливых автомобилей планеты, 20 фото
Самые дорогие в мире духи, 20 фото
30 самых масштабных строительных неудач
Самые мрачные города-призраки в мире

Последние новости

Эти три типа женщин категорически не хотят замуж: им наплевать на брак
3:00:11 9/12/2021
Эти три типа женщин категорически не хотят замуж: им наплевать на брак
Как химические вещества в красках и пластмассах заставляют расти опухоль в груди
2:30:53 9/12/2021
Как химические вещества в красках и пластмассах заставляют расти опухоль в груди
Муха села на голову Майка Пенса: Что означает муха в духовном отношении и почему вы вам снятся мухи
2:00:38 9/12/2021
Муха села на голову Майка Пенса: Что означает муха в духовном отношении и почему вы вам снятся мухи
Новый препарат от мигрени появился в мире: он большая надежда для тех, кого изводит пульсирующая боль
1:30:46 9/12/2021
Новый препарат от мигрени появился в мире: он большая надежда для тех, кого изводит пульсирующая боль
Рейтинг самых привлекательных знаков зодиака возглавил Скорпион: кто идет за ним?
1:00:00 9/12/2021
Рейтинг самых привлекательных знаков зодиака возглавил Скорпион: кто идет за ним?
На эти 10 компромиссов никогда нельзя идти в отношениях - неважно какие
12:30:23 9/12/2021
На эти 10 компромиссов никогда нельзя идти в отношениях - неважно какие
Небесной красоты открытки в день Перенесения мощей благоверного великого князя Александра Невского 12 сентября
11:15:02 9/11/2021
Небесной красоты открытки в день Перенесения мощей благоверного великого князя Александра Невского 12 сентября
Эти женские имена приносят обладательницам счастье в личной жизни: как назвать дочку
11:00:16 9/11/2021
Эти женские имена приносят обладательницам счастье в личной жизни: как назвать дочку
Черные стервятники-падальщики нападают на ягнят и телят: в США в панике
10:12:40 9/11/2021
Черные стервятники-падальщики нападают на ягнят и телят: в США в панике
На ужасающих фотографиях запечатлены травмы афганских журналистов, жестоко избитых талибами*
9:47:15 9/11/2021
На ужасающих фотографиях запечатлены травмы афганских журналистов, жестоко избитых талибами*