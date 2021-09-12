Эти три типа женщин категорически не хотят замуж: им наплевать на брак

Будьте готовы, господа. Я собираюсь открыть вам кое-что, что навсегда потрясет вас.
Вот он: не каждая женщина стремится выйти замуж и завести 2,5 ребенка, белый штакетник, кошку и собаку, пишет yourtango.com.
Вот, я это сказал! Позвольте этому погрузиться на несколько мгновений.
Я понимаю, что многие из вас полагаются на то, что все, что женщины хотят, - это чтобы я «надел кольцо, чтобы они могли забрать мои деньги», как безопасное оправдание НЕ иметь отношений.
Но угадайте, какие ребята? Не каждая женщина даже ищет отношений ... не говоря уже о браке и детях.
Да, есть еще немало женщин, для которых брак и семья - вершина утопической романтической сказки. Многие из этих женщин - профессионалы с хорошим образованием и многообещающей карьерой, но для них семья на первом месте, и каждая потенциальная романтическая встреча - это шанс встретить потенциального мужа.
Этих женщин легко обнаружить, потому что, если они не объявят о своем намерении во вступительных предложениях своих анкет на свиданиях, они обязательно расскажут вам о своих планах в течение получаса после вашего первого свидания. Ежу понятно.
Затем есть другие женщины. Обычно я делю их на три категории:
1. Приключенческая девушка
Это девушка, которая хочет отметить каждую клетку и скобку перед смертью. Она хочет исследовать все отдаленные регионы мира и попробовать каждое занятие, наполненное адреналином.
Эта девушка ищет не мужа, а соучастника преступления и попутчика. Так что если вы хотите исследовать далекое королевство Мустанг или попробовать бейсджампинг с водопада Ангел, она ваша девушка. Эта девушка вызывает привыкание. Она полна жизни и страсти и обычно немного сумасшедшая, что делает ее неотразимой в постели.
Эта женщина считает длительные отношения обузой. Что, если вы не хотите присоединиться к ней в этой веселой поездке в Сирию? Она не может иметь ничего или кого-либо, удерживающего ее. Если Сирии нет в вашем маршруте, она быстро перейдет к другому желающему смерти с карточкой, который будет только счастлив сопровождать ее.
2. Карьерная девушка
В жизни этой женщины есть место только для одной любви - работы. Или, что еще лучше, стремление достичь вершины своего карьерного потенциала и, если уже есть, продвигать его.
Эта женщина любит идею романтики. Это дает ей ощущение, что у нее есть все - успех в работе и любовь. Однако эта «любовь» быстро проявит себя, чтобы сыграть вторую скрипку, если вы когда-нибудь попросите ее переехать или даже вместе купите собаку. Она может купить собаку, но угадайте, кто будет ее выгуливать или тренировать? Однако она будет счастлива погладить его, когда вернется домой.
А что касается переезда, то вам лучше попрощаться сейчас. Она слишком много и слишком долго работала, чтобы уйти с работы. Пока вы там, также попрощайтесь с семейными обедами или любыми другими мероприятиями для пары, которые вы задумали. Она назначит несколько свиданий в течение месяца, чтобы вы быстро узнали, чем она занималась, но в противном случае не ожидайте увидеть ее много раз. Работа на первом месте.
3. Девушка, которую уже сделали.
Это женщина, которую слишком много обожгли за один раз. Так же, как «Карьера» или «Приключенческие девушки», «Эта девочка уже сделала» приветствует романтику. Но там, где может затянуться роман «Карьерной девушки», «Та-то и так-то уже сделано» не позволит себе приблизиться к вам. У нее нет времени бегать по барам, встречаться с мужчинами, и она считает, что лучше иметь «верного» постоянного сексуального партнера.
Она защищает себя от очередной душевной боли и разочарований. В ту минуту, когда она почувствует, что ваш роман может превратиться в нечто продолжительное, ее уже нет. Даже упоминание об отношениях заставит ее сбежать. Она проделала огромную работу, возводя стену вокруг своих чувств, и она никому не позволит проникнуть в нее.
Конечно, в этот список не входят замужние женщины, у которых есть свои причины не вступать в отношения. Но это совсем другая история.
Итак, где это вас оставит?
Прежде всего, вам нужно выяснить, чего вы хотите от жизни. Если простое упоминание об отношениях или браке вызывает у вас паническую атаку, вы можете быть очень счастливы с одной из этих девушек, если вы готовы играть по их правилам.
Если вы ищете спутника жизни, лучше всего найти того, кто с самого начала разделяет ваше видение. Помните, люди не поступаются своими жизненными мечтами и амбициями только потому, что вы этого хотите. Вы не можете просто подправить человека, «почти идеального для меня», в соответствии с вашим личным идеалом. Они либо есть, либо нет.
Итак, как узнать, что ищет девушка, которую вы только что встретили? Простой. Все, что вам нужно сделать, это спросить.