Что принято делать в праздник перенесения мощей благоверного великого князя Александра Невского 12 сентября каждому верующему?

Александр Ярославич был четвертым сыном великого князя Владимирского Ярослава II Всеволодовича, родился в Переславле-Залесском 30 мая 1219 года.
Во время тяжелых потрясений на Руси Александр Невский с большим мужеством защищал свои земли и народ. Он успешно поддерживал территориальную целостность своих земель для своего народа. В результате своего смиренного подчинения татарскому хану Александр смог уберечь Новгородское княжество и другие русские земли от разорения. Именно за его смиренную заботу о людях он был признан православной Церковью святым в 1547 году.
Кроме того, князю удалось также добиться освобождения русских воинов от призыва в армию для планируемого вторжения в Иран. Александр умер 14 ноября 1263 года в Городце на Волге. После его смерти Россия вновь распалась на множество враждующих княжеств. Его личная власть, основанная на поддержке князей, бояр и духовенства, а также страхе перед монголами, не могла быть передана никому другому, включая его сыновей.
Перед своей кончиной он успел принять схиму с именем Алексий.
23 ноября 1263 года его похоронили в соборной церкви Рождественского монастыря Владимира, где ему установили памятник.
Мощи Александра Невского впервые обнаружили перед Куликовской битвой в 1380 году, тогда же и стали отмечать это событие. После чего к мощам с молитвами обращались многие русские полководцы.
12 сентября 1721 года император Петр Первый заключил Ништадтский мир, окончивший Северную войну. Знаменательный день было решено отметить перенесением мощей святого в Петербург.
Также в памяти народа навсегда остались два ключевых сражения Александра Великого в которых он сокрушительно победил врагов: Невская битва и Ледовое побоище на Чудском озере.
В народе праздник назвали днем Александра Сытника - все потому, что в этот день принято садиться всей семьей за богатый стол, из-за предыдущего постного дня Усекновения главы Иоанна Предтечи. На праздник принято готовить ячменную кашу, печь вкусные караваи и хлеб из зерен нового урожая.