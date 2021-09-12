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Как химические вещества в красках и пластмассах заставляют расти опухоль в груди

2:30:539/12/2021Фото: pxhere.com
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Фотоинициаторы присутствуют в нескольких предметах повседневного использования, а также в медицинских продуктах и ​​инструментах, таких как стоматологические наполнители и контейнеры.

женщина
Недавние исследования продемонстрировали несколько опасностей для здоровья, связанных с фотоинициаторами, что вызывает опасения по поводу их безопасности
Сюжет: Онкология
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Фотоинициаторы - это химические вещества, которые выделяют реактивные молекулы в ответ на УФ-излучение. Благодаря этим свойствам фотоинициаторы используются в широком спектре продуктов, включая пластмассы, краски, чернила и клеи. В результате фотоинициаторы присутствуют в нескольких предметах повседневного использования, а также в медицинских продуктах и ​​инструментах, таких как стоматологические наполнители и контейнеры.

Недавние исследования продемонстрировали несколько опасностей для здоровья, связанных с фотоинициаторами, что вызывает опасения по поводу их безопасности. В частности, наличие этих соединений в клинических инструментах, обычно используемых для лечения лиц с высоким риском, таких как пациенты с раком, стало серьезной причиной для беспокойства. Предыдущие исследования показали, что три фотоинициатора, обычно встречающиеся в пластмассах и красках - 1-ГХФК, МВВ и МТМП - проявляют эстрогеноподобные эффекты на культивируемые клетки рака груди , увеличивая их пролиферацию. Благодаря присутствию этих соединений в имеющихся на рынке растворах для инъекций и хорошо известной связи между активностью эстрогена и раком груди , необходимо тщательное исследование их влияния на рост опухоли груди, пишет medicalxpress.com.

Доктор Йоичи Кавасаки и профессор Тошиаки Сендо из Университета Окаяма в Японии стремились лучше понять эти эффекты. В своем недавнем исследовании, опубликованном в Current Research in Toxicology , они изучили, как воздействие 1-HCHPK, MBB и MTMP влияет на рост трансплантированных опухолей рака груди у мышей. Они обнаружили, что все эти соединения вызывали более быстрое увеличение роста опухолей груди в течение 13 недель лечения. «Это исследование расширяет наши предыдущие результаты и показывает, что эти фотоинициаторы не только способствуют пролиферации клеток рака груди в культуре, но и увеличивают рост опухолей груди у живых животных. Это означает, что они также потенциально могут ускорить прогрессирование заболевания у пациентов с раком груди.", - объясняет доктор Кавасаки, руководивший исследованием.

Чтобы понять механизм, лежащий в основе этих эффектов, способствующих развитию опухоли груди, они предварительно обработали мышей тамоксифеном - соединением, которое предотвращает влияние эстрогена или эстрогеноподобных молекул на клеточные процессы. Они обнаружили, что предварительная обработка тамоксифеном существенно снизила токсические эффекты фотоинициаторов, указывая на то, что эта токсичность опосредована рецепторами эстрогена. «Эстроген способствует росту опухолей рака молочной железы. Поскольку тамоксифен блокирует рецепторы эстрогена, он часто используется при лечении рака молочной железы. Наши результаты показывают, что фотоинициаторы, вероятно, способствуют росту опухоли молочной железы, связываясь с рецепторами эстрогена на опухолевых клетках и инициируя передачу сигналов эстрогена». - уточняет профессор Сендо.

Вместе результаты исследования доктора Кавасаки и профессора Сендо показывают, что 1-HCHPK, MBB и MTMP обладают эстрогеноподобной активностью и, таким образом, могут действовать как гормональные нарушения. Учитывая важную роль эстрогена в регулировании репродуктивной функции как у мужчин, так и у женщин, такие нарушения могут затронуть не только пациентов с раком груди, но и здоровых людей. В то время как исследователи намерены изучить влияние фотоинициаторов на репродуктивную функцию в будущих исследованиях, настоящее исследование предоставляет важную информацию с точки зрения лечения рака груди, а также представляет собой настоятельный призыв к действию по удалению токсичных материалов из медицинского оборудования.

Действительно, и для доктора Кавасаки, и для профессора Сендо конечной целью является обеспечение того, чтобы ни один продукт повседневного употребления не представлял опасности для здоровья человека. «Фотоинициаторы помогли нам улучшить качество нескольких широко используемых продуктов. Но пришло время пересмотреть, перевешивают ли их преимущества их риски, и наши выводы являются важной вехой в поощрении этого разговора. Мы надеемся, что он побудит к более интенсивным исследованиям и более строгим правила о том, какие материалы могут быть приняты для широко используемых продуктов, особенно для медицинских приложений », - говорит д-р Кавасаки.

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исследованияфотоинициаторыгормональная опасностьопухоль грудиCurrent Research in ToxicologyЙоичи КавасакиТошиаки Сендо
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