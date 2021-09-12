Что строго запрещено делать в день памяти преподобного Христофора Римлянина 12 сентября?

12 сентября 2021 года в православии отмечается день памяти известного мученика Христофора Римлянина. Почитаемый как один из 14 Вспомогательных Святых (Святых Помощников), сегодня он является покровителем путешественников и автомобилистов. Историческое исследование сообщает, что он жил во время гонения христиан и был убит в плену во время правления древнеримского императора Деция Траяна.
У этого святого самая необычная история его становления святым. По легенде, будучи еще подростком, Христофор встретил отшельника, который рассказал ему о христианской вере. Христофор спросил его, что он может сделать, чтобы послужить Богу. Когда старец предложил поститься и молиться, Кристофер ответил, что он не может совершить это служение. Тогда отшельник предположил, что благодаря своему небольшому росту и силе Христофор мог бы помогать людям пересекать опасную реку, где многие погибали, когда пытались перебраться. Старец рассказа, что это служение будет угодно Христу.
Однажды, он переносил на себе мальчика, который оказался настолько тяжел, что Христофору казалось, что он несет свинец. Но мальчик, сообщил ему, что он Христос, а тяжесть его такая потому, что несет в себе все горести и тяготы людей. На берегу мальчик крестил его и назвал Христофором - что означает “несущий Христа”. С тех пор, на многих иконах святого изображают с младенцем на руках.
Святой Христофор всегда был особенно почитаемым спортсменами, моряками, паромщиками и путешественниками. Ему молятся перед отправлением в долги и опасные путешествия, а также просто на дорогу.
12 сентября нельзя обижаться и ревновать или судить кого-то. Все плохие эмоции могут отразиться на будущем человека. Не следует делать покупки, поскольку они будут неудачными. До полудня нельзя считать мелкие деньги, иначе крупных долго не будет. Плохая примета – мыть в этот день голову. Наши предки считали, что это принесет болезни.