Кому обязательно помогает Богоматерь в праздник положения честного Пояса Пресвятой Богородицы 13 сентября?

Отмечаемый 13 сентября православными христианами праздник положения честного Пояса Пресвятой Богородицы имеет под собой историю, которая доказывает, насколько ценная эта святыня.
Существует легенда, что пояс Дева Мария подарила Фоме, когда знала о склонности Фомы к сомнениям. Она появилась над пустой гробницей, когда апостолы стояли вокруг нее, и сняла Свой пояс, отдав ему в качестве прочного доказательства веры в Бога.
После этого священный пояс был передан священнику и сохранен его потомками. После первого крестового похода паломник-Прато скромного происхождения влюбился в Марию, дочь восточного священника, и тайно женился на ней против воли ее отца, получив в приданое “Священный Пояс” в небольшой корзинке. Вернувшись в Прато около 1141 года, семья ни с кем не говорила о святой реликвии и только на своем смертном одре 1172 паломник пожертвовал близлежащей церкви.
В десятом веке Пояс Богородицы разделили на несколько частей, оказавшихся через какое-то время в Болгарии, Грузии, на Афоне, на Кипре. Частички Пояса сейчас есть в России, прийти и приложиться к ней можно в любое время.
Известно, Святой пояс Пресвятой Богородицы многим помогает избавиться от самых разных серьезных заболеваний, в том числе пояс помогает вылечиться от бесплодия у женщин.
Однажды жена императора Льва Великого Зоя сильно заболела из-за нечистого духа, но во сне ей привиделось исцеление с помощью честного пояса. На у тро она рассказала об этом своему супругу, который тут же приказал принести реликвию. Приложив ее к больной, все обнаружили, что она вылечилась.