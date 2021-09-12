Мощный удар во второй половине сентября нанесет урон по метеопатам: Точная дата магнитной бури

Геомагнитная буря, также называемая магнитной бурей или солнечной бурей, возмущение верхних слоев атмосферы Земли, вызванное выбросами корональной массы, то есть крупными извержениями из внешней атмосферы Солнца, или короны.
Магнитные бури случаются несколько раз в месяце. Бывают дни, когда на Солнце возникают вспышки особой силы. В эти периоды космическая погода может существенно повлиять на такие системы, как спутники, системы связи, распределение электроэнергии и авиация. Также, как доказывают последние исследования, влиянию подвергаются метеозависимые люди — те, у кого имеются хронические заболевания.
Во второй половине сентября 2021 года, на Земле ожидается временное нарушение магнитосферы, которое может привести к плохому самочувствию у метеозависимых людей.
Таким образом, влияние трехбалльной магнитной бури метеопаты на себе ощутят с вечера 20 сентября и до конца следующего 21 сентября. При этом, активность бури может возрасти, что станет более подробно известно ближе к этой дате.
Кто подвержен метеозависимости?
Стоит отметить, что сама по себе метеозависимость – не болезнь, а симптом. Абсолютно здоровые люди не имеют сильной реакции на изменение погоды, а отрицательная реакция в этом случае указывает на заболевание.
Люди с заболеваниями:
- атеросклероз;
- гипертония и гипотония;
- хронические респираторные заболевания (тонзиллит, ангина, пневмония);
- аутоиммунные заболевания (например, сахарный диабет).
Также существуют психические состояния, зависящие от погоды:
- Тревога;
- депрессия;
- соматоформные расстройства.
Такие люди чувствуют ухудшение состояния во время погодных условий.Большинство людей интуитивно понимают опасность плохого самочувствия, тесно связанного с погодой, поэтому они ищут способы избавиться от метеорологической зависимости, причем в кратчайшие сроки и, по возможности, без потерь. В этом случае облегчение симптомов производится с помощью народных средств.
Правильным решением будет, если вы сосредоточитесь на простых, доступных и безопасных методах борьбы. Они довольно банальны, но эффективны. На первом месте должны стоять: диета, спорт и здоровый образ жизни. Самое главное — необходимо принимать все меры предосторожности и обязательно планировать визит к врачу.