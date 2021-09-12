12 сентября - День озера Байкал: самые великолепные и головокружительные картинки для отправки по WhatsApp

В 1999 году было принято решение учредить День озера Байкал. Датой празднования стало четвертое воскресенье августа. В 2008 г. праздник был перенесен на второе воскресенье сентября. В 2021 году он отмечается 12 сентября.
Бaйкал, Байкал,
Сибири глаза,
глаза моей снежной Сибири!
В тебе отражаются
горы,
леса
во всей заповедной шири.
Байкал, твой посланник вернулся.
Старался посланник твой верный о
своить культуру росса,
знанья его,
мастерство.
Он удивлялся — не скрою —
силе его сокровенной
и необъятности снежной
белой души его.
Ветер России великий
трепал мои черные волосы.
Вошла в меня жизнь России,
в мысли и бытие.
Я изумлялся доброму
нежному сердцу Волги.
Тебе и твоей дочери —
Ангаре —
поклон от нее!
Байкал находится в Сибири,
Он расположен в тихую погоду,
А в бурю грозен, как орел.
В нем купаются ребята,
И слышен смех их, как звонок.
И с ними плавают утята,
Все сохнуть ходят на песок.
***
Байкал зимой суров и грозен,
Льды отливают синевой.
Насупив брови, он серьёзен,
Почти что каждою зимой!
Палитра всех холодных красок,
Пред нашим взором предстаёт.
И свет с небес не так уж ярок,
И глаз смотреть не устаёт.
Когда смотрю на величавость,
Его божественной красы…
Байкал лучезарный!
То отблеском стали
На солнце светясь,
то горя бирюзой,
Он гонит в тумане
синеющей дали
С величьем спокойным
волну за волной.
О, чудный Байкал,
беспредельное море,
Священное море
сибирских племён,
В твоём необъятном
широком просторе
Какой-то таинственный
смысл заключён.
Ты за мною, Байкал,
словно Бульба Тарас за Остапом,
Если сети ты рвешь
И, поднявшись, кудлато, горбато,
«Слышишь сынку?» — ревешь,
отвечаю тебе: «Слышу, батько!»
В небоскребы втыкал
я, немножно озороватый,
твое знамя, Байкал, —
словно парус — кафтан дыроватый.
К твоим скалам, Байкал,
Не боясь расшибиться о скалы.
Я всегда выгребал —
беглый каторжник славы.
Без тебя горизонт
быть не может в России лучистым.
Если ты загрязнен, не могу себя чувствовать чистым.
Словно крик чистоты
раздается над гибнущей синью
голос твой: «Защити, защити,
Слышишь сынку?»
Источник: chto-takoe-lyubov.net