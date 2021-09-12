Удачные дни для пересадки и уборки урожая в сентябре 2021 года

Лунный календарь на сентябрь 2021 года дает людям, которые выращивают огород, рекомендации, что лучше всего сделать сегодня на вашем приусадебном участке: собрать все овощи, выкопать картошку или вообще перенести все работы на другой день. От того, в какой фазе находится Луна, зависит многое в нашей жизни. Самое главное в жизни садовода.
Растущая Луна в сентябре с 8 по 12 и с 14 по 20 сентября 2021.
Любое вмешательство должно быть осторожным. Не обрезайте и не пересаживайте. Благоприятна обстановка только для цветущих растений.
Посев и посадка цветов, живая изгородь, лекарственные травы и растения, дающие плоды и другие съедобные части выше уровня земли.
С наступлением полнолуния начинается самая активная фаза растений.
Убывающая Луна в сентябре с 1 по 6 сентября, с 22 по 30 сентября 2021.
Жизнедеятельность растений замедляется. Хорошее время для пересадки, обрезки, сбора урожая и других операций.
Он благоприятен для посева и высадки растений, которые дают плоды и другие съедобные части выше уровня земли.
Ближе к новолунию проводят прополку, борются с вредителями.
Неблагоприятные дни для посева, посадки и пересадки любых растений
1, 9, 10, 24, 27, 28.