Благоприятные дела в Полнолуние 21 сентября 2021 года: Что можно и нельзя делать

В астрологии различаются благоприятные дни в лунном календаре и неблагоприятные, их еще называют “сатанинские”, исходя из характера лунной энергии. Такие дни считаются плохими из-за высокой активности Луны. Энергия которой в эти промежутки времени настолько сильна, что не каждый человек может с ней справиться. Отсюда и появляется у некоторых непредсказуемое или агрессивное поведение, а также вспышки конфликтов и недопонимания, возникают опасные случаи.
Благоприятные дни полная противоположность дням со страшным названием “сатанинские”. Это время, когда люди “более-менее” спокойные, не ругаются почем зря и не обижаются на пустяки. В такие периоды хорошие эмоции берут верх над всеми жизненными аспектами.
21 сентября 2021 года — на небосклоне возникнет Полная Луна, ее еще называют Урожайная Луна — это полнолуние так называется, потому что оно дает дополнительный свет ранним вечером, и исторически сложилось так, что у крестьян было больше времени для сбора урожая после захода солнца, благодаря ее свету.
Поэтому не удивляйтесь, когда в этот день у вас долго не будет заканчиваться энергия или вообще сон пропадет. У вас могут появиться планы, чтобы изменить что-то в своей жизни. Поэтому 21 сентября придет время для новых дел и начинаний, которые вам больше нравятся, или, может быть, вы начнете искать новую работу, больше соответствующую вашим личным ценностям. Как бы то ни было, вы никогда не ошибетесь, занимаясь любимым делом.
Стоит отметить, что Урожайная луна- ближайшая к осеннему равноденствию. А это значит, что новые планы обязательно сработают, главное — не бояться неизвестности.
Неблагоприятно в этот день слепо следовать инстинктам и контролировать эмоции. Если назревает конфликт – отложите разговор и храните молчание. Вы можете конструктивно обсудить проблему завтра.
Если вы занимаетесь спортом, в полнолуние лучше не увеличивать нагрузку, а продолжать в том же ритме, что и раньше. Воздержитесь также от домашних дел, генеральной уборки.