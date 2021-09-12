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Мир накрывает четвертая волна коронавируса: Вакцины устарели

8:49:489/12/2021Фото: pixabay.com
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Коронавирус стремительно распространяется во многих странах и продолжает мутировать.

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Во всех странах сейчас выявляют высокие темпы роста заболеваемости коронавирусом. Вспышка наблюдается даже в Израиле, где привилась большая часть населения. Ежедневно в стране регистрируют более 11 тыс. случаев заражения.

При этом вакцинация идет ускоренными темпами. Первую дозу вакцины получили 89% взрослого населения, вторую — 81%. Подростков в Израиле тоже вакцинируют.

Профессор кафедры вирусологии МГУ Алексей Аграновский высказал мнение о том, что всплеск заболеваемости в Израиле объясняется появлением штамма «дельта». Индийский вариант COVID-19 распространяется гораздо быстрее исходного варианта вируса и в 5–6 раз эффективнее передается от больного человека здоровому, чем изначальный коронавирус SARS-CoV-2.

"Всплеск заболеваемости в Израиле объясняется, во-первых, появлением штамма дельта. Он, в отличие от нулевого (уханьского), способен поражать молодых людей. Во-вторых, дельта частично преодолевает устойчивость у вакцинированных. Они могут болеть, хотя и в легкой форме", - цитирует Аграновского РИА Новости.

Вместе с тем вирусолог Павел Волчков отмечает, что вакцины просто устареют из-за того, что COVID-19 слишком быстро мутирует. Но все же прививки защищают от тяжелого течения болезни, что убедительно показывает Израиль.

По мнению главного инфекциониста Бердска Людмилы Бадальян, смертность во время четвертой волны коронавируса будет выше на 35%, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

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