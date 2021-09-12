Новые правила досрочной пенсии некоторым россиянам утвердил Мишустин

Правительство уточнило условия выхода жителей Крайнего Севера на досрочную пенсию, сообщили в субботу в кабмине. Теперь периоды работы в районах Крайнего Севера, во время которых работники проходили обучение, будут учитываться при досрочном назначении страховой пенсии по старости.
Постановление на эту тему подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Напомним, что жители Крайнего Севера, а также приравненных к нему местностей имеют право выйти на пенсию на 5 лет раньше общего пенсионного возраста. Однако до сих пор в северный стаж не включались периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. Принятое постановление корректирует эту норму.
Документ фиксирует, что периоды обучения учитываются в том случае, если за жителем Крайнего Севера сохранялось рабочее место, средняя заработная плата, а работодатель продолжал уплату страховых взносов.
Утвержденное Мишустиным постановление позволит северянам в полной мере реализовать свое право на досрочное назначение страховой пенсии, уточнили в пресс-службе правительства.