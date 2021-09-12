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Новые правила досрочной пенсии некоторым россиянам утвердил Мишустин

9:04:409/12/2021Фото: government.ru
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Теперь периоды работы северян, во время которых работники проходили обучение, будут учитываться при досрочном назначении страховой пенсии по старости.

Мишустин
Михаил Мишустин утвердил новые правила выхода на досрочную пенсию

Правительство уточнило условия выхода жителей Крайнего Севера на досрочную пенсию, сообщили в субботу в кабмине. Теперь периоды работы в районах Крайнего Севера, во время которых работники проходили обучение, будут учитываться при досрочном назначении страховой пенсии по старости.

Постановление на эту тему подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Напомним, что жители Крайнего Севера, а также приравненных к нему местностей имеют право выйти на пенсию на 5 лет раньше общего пенсионного возраста. Однако до сих пор в северный стаж не включались периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. Принятое постановление корректирует эту норму.

Документ фиксирует, что периоды обучения учитываются в том случае, если за жителем Крайнего Севера сохранялось рабочее место, средняя заработная плата, а работодатель продолжал уплату страховых взносов.

Утвержденное Мишустиным постановление позволит северянам в полной мере реализовать свое право на досрочное назначение страховой пенсии, уточнили в пресс-службе правительства.

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