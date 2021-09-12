Новый эпицентр заражения коронавирусом обнаружили в Китае

11 сентября в Китае был выявлен новый эпицентр заражения коронавирусом внутри страны. Им стала восточная провинция Фуцзянь, сообщил в воскресенье Госкомитет здравоохранения КНР.
По его данным, в субботу 19 внутренних случаев заражения зафиксированы в городе Путянь и один - в городе Цюаньчжоу провинции Фуцзянь.
Всего за минувшие сутки в стране выявлено 46 новых инфицированных, 26 из них прибыли из-за рубежа.
Последний всплеск внутренних случаев заболеваемости в КНР был зафиксирован 20 июля, когда коронавирус выявили у работников международного аэропорта города Нанкина, которые убирали самолеты, прибывшие из-за рубежа. Из Нанкина вирус распространился на значительную часть китайской территории, всего было подтверждено более 1,2 тыс. случаев заражения внутри страны.
В связи с этим власти ввели строгие меры по предотвращению расширения зоны поражения вирусом, включая жесткий локдаун, ограничение транспортного сообщения с районами, где отмечалось распространение заболеваний, наладили практически поголовное тестирование населения в пострадавших районах.
С начала пандемии в Китае зафиксировано 95 199 случаев СOVID-19, скончались 4636 человек, передает "Интерфакс".
Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", мир накрывает четвертая волна коронавируса.