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Новый эпицентр заражения коронавирусом обнаружили в Китае

9:18:059/12/2021Фото: pixabay.com
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Последний всплеск в КНР был зафиксирован 20 июля, когда коронавирус выявили у работников международного аэропорта города Нанкина, которые убирали самолеты, прибывшие из-за рубежа.

В Китае выявили новый эпицентр заражения COVID-19
Сюжет: Третья волна коронавируса
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11 сентября в Китае был выявлен новый эпицентр заражения коронавирусом внутри страны. Им стала восточная провинция Фуцзянь, сообщил в воскресенье Госкомитет здравоохранения КНР.

По его данным, в субботу 19 внутренних случаев заражения зафиксированы в городе Путянь и один - в городе Цюаньчжоу провинции Фуцзянь.

Всего за минувшие сутки в стране выявлено 46 новых инфицированных, 26 из них прибыли из-за рубежа.

Последний всплеск внутренних случаев заболеваемости в КНР был зафиксирован 20 июля, когда коронавирус выявили у работников международного аэропорта города Нанкина, которые убирали самолеты, прибывшие из-за рубежа. Из Нанкина вирус распространился на значительную часть китайской территории, всего было подтверждено более 1,2 тыс. случаев заражения внутри страны.

В связи с этим власти ввели строгие меры по предотвращению расширения зоны поражения вирусом, включая жесткий локдаун, ограничение транспортного сообщения с районами, где отмечалось распространение заболеваний, наладили практически поголовное тестирование населения в пострадавших районах.

С начала пандемии в Китае зафиксировано 95 199 случаев СOVID-19, скончались 4636 человек, передает "Интерфакс".

Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", мир накрывает четвертая волна коронавируса.

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