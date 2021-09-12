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Избивший посетителя ТЦ "Аура" в Новосибирске охранник попал под служебную проверку. Смотрите видео

9:33:139/12/2021Фото: АСТ-54
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В ТЦР утверждают, что пьяный посетитель отказывался выходить, поэтому вызвали группу быстрого реагирования. Один из охранников применил физическую силу и объяснялся с полицией.

Сотрудники ГБР избили посетителя ТЦ "Аура" в Новосибирске

После распространения в соцсетях и СМИ информации об избиении сотрудниками группы быстрого реагирования посетителя ТЦ "Аура" в Новосибирске, пресс-служба торгового центра прокомментировала произошедшее.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", инцидент произошел вечером 10 сентября.  По словам очевидца, снявшего видео происшествия, потерпевший "лежал на одном из диванчиков и не нарушал общественный порядок", сообщает АСТ-54.

-Один из сотрудников ГБР скинул молодого человека со скамейки и вместе со своим напарником начали прыгать на нем ногами, а затем пинали по голове и по всем частям тела, —заявил свидетель.

Как рассказали "Курьер. Среда. Бердск" в "Ауре", посетитель был пьян и не отел уходить, поэтому его вывели. Между тем, в отношении охранника, грубо обращавшегося с человеком, началась служебная проверка.

-В 22:18 сотрудникам охраны ТРЦ «Аура» поступил сигнал о том, что на 2 этаже торгового центра на одном из диванов в торговой галерее лежит посетитель. По прибытию на место сотрудники охраны обнаружили мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Посетитель отказался покидать территорию ТРЦ. Сотрудники охраны приняли решение вывести мужчину из ТРЦ, и один из них в процессе толкнул его в спину – в результате мужчина упал, - констатирует представитель пресс-службы "Ауры" Елена Сорокина.

По ее словам, в 22:50 гости ТРЦ, ставшие свидетелями произошедшего, вызвали полицейских. Сотрудники службы охраны торгового центра дали им письменное объяснение по сложившейся ситуации. В 0:11 сотрудники правоохранительных органов покинули территорию ТРЦ.

-В настоящее время в отношении сотрудника службы охраны ТРЦ, применившего к посетителю физическую силу, проводится служебная проверка, - уточнила Сорокина.

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