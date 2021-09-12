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Солдат исчез с автоматом: Пропавшего без вести разыскивают в лесу

9:57:409/12/2021
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По одной из версий, он самовольно покинул часть, по другой - отпросился у командира за грибами и пропал.

В Кировской области разыскивают пропавшего в лесу солдата

В Кировской области уже вторые сутки разыскивают без вести пропавшего солдата. По информации регионального главка МВД, военнослужащий исчез в лесу 9 сентября. Ищут его в Юрьянском и Мурашинском районах.

По данным СМИ, при себе у него был незаряженный автомат Калашникова. По одной из версий, военнослужащий самовольно покинул часть, по другой — отпросился у командира в лес за грибами и исчез.

По данным источника «Интерфакса» в правоохранительных органах, 24-летний срочник самовольно ушел, перед побегом он находился в карауле на контрольно-пропускном пункте.

К поискам подключили ОМОН, кинологов, авиацию, на подъездах к части выставлены патрули.

Life со ссылкой на свой источник пишет, что солдат не сбежал, а отпросился у командира роты в лес за грибами и не вернулся. По данным издания, автомат, который был при себе у срочника, не заряжен. Не исключено, что срочник просто заблудился.

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