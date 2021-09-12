Как мусорная свалка "убьет" Бердск: В фильме горожане озвучили свое протестное мнение. Смотрите видео

Алексей Носов снял 18-минутный фильм о Бердске. Точнее о том, как горожане борются с мусорной свалкой, которую хотят разместить под носом у Бердска и которая, по мнению противников, поставит крест на Бердске как курортном городе.
-Очередной мусорный полигон решили открыть в маленьком курортном городке. Сотня метров до реки, полкилометра до ближайших дач и протесты местных жителей. Все, как в Плотниково, только продавливают его чиновники еще активнее, - анонсировал видео автор.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», мусорную свалку собирается возводить ООО "Полигон" на земле, находящейся в частной собственности у крупного бердского бизнесмена Виктора Голубева. На территории Искитимского района, но у самой границы с Бердском.
Напомним, что бердчане уже год сопротивляются строительству мусорного полигона, стояли в пикетах, собирали деньги на независимую экологическую экспертизу, писали запросы во всевозможные инстанции. А 9 сентября провели народный сход, где высказались за запрет свалки. Одним из его организаторов стала действующий независимый депутат горсовета Бердска Елена Белова.
Она уже стала экспертом в вопросах мусорных полигонов и дала свои комментарии автору фильма. Кроме того, свое отношение к свалке высказали местные жители и общественники. Алексей Носов демонстрирует не только красоту бердских пейзажей, но и документы, относящиеся к будущему полигону ТКО.